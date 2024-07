Supersimple stuurt ‘complexe’ AI-native data analytics aan

Supersimple, het in Tallinn gevestigde AI-native data analytics-bedijf, belooft dat zijn platform elke gebruiker in staat stelt data te verkennen en complexe vragen te beantwoorden, ongeacht technische expertise. Het bedrijf zegt dat zijn platform bestaat vanwege de noodzaak data-analysetools klaar te maken voor het AI-tijdperk, waarin inzichten niet alleen voortkomen uit hoog-over dashboardweergaven, maar uit diepgaande specifieke vragen en verkenningen. Dat complexe proces beschikbaar maken voor niet-technische gebruikers is waar AI om de hoek komt kijken.

Business Intelligence (BI) en data-analysetools vandaag de dag zijn een combinatie van statische dashboards en ChatGPT-achtige chatinterfaces. Plat en inspiratieloos, vindt Supersimple dit amalgaam van twee technologische werelden. Het bedrijf zet hoog in op een toekomst waarin bedrijfssoftware in het AI-tijdperk er niet uitziet als chatbots, maar waar medewerkers de beschikking krijgen over zeer specifieke gegevensinzichten in plaats van een paar grafieken op hoog niveau.

Tuomo Laine, CEO van Twice Commerce, een klant van Supersimple, is enthousiast over de branding en de technologie die het bedrijf aanbiedt. “Wat ik zo leuk vind aan Supersimple is dat het zijn naam eer aan doet,” vertelt Laine enthousiast. “We proberen onze medewerkers en klanten te helpen betere beslissingen te nemen, niet om grafieken en query’s te configureren. Supersimple onderscheidt zich door duidelijk te maken hoe het aan de inzichten is gekomen die het deelt en de gebruikerservaring zo eenvoudig te maken als een dubbelklik.”

Het Supersimple-team richt zich nu op het verbeteren van hun state-of-the-art uitlegbare AI. Dat team bestaat uit softwareontwikkelaars, datawetenschappers en productontwerpers met een track record in zowel het bouwen van veelgebruikte technologieën als het oprichten van startups. Medeoprichter en CTO Priit Haamer richtte Sixfold op (een generatieve AI-tool voor verzekeringsmaatschappijen) waar zijn medeoprichter en CEO Marko Klopets ook werkte. Het op AI gebaseerde bedrijf fuseerde met transportlogistiekbedrijf Transporeon. Het grootste deel van Supersimple’s machine learning engineering team is afkomstig van Sixfold.

De AI legt zijn eigen werking uit

Het bedrijf zegt dat zijn AI-native data analytics platform een semantische datamodelleringlaag en een verklaarbaar AI-element combineert om gebruikers betrouwbare, consistente data te geven. Het is speciaal ontworpen voor B2B-teams bij cloud-gerichte Software-as-a-Service-bedrijven, om hun eigen ad-hoc datavragen te beantwoorden. Het gebruik ervan moet zelfs niet-technische teamleden in staat stellen om verder te gaan dan vooraf gemaakte dashboards voor data-inzichten.

“De meeste waarde in data komt niet van het staren naar een dashboard. In plaats daarvan komt het van diepgaande, specifieke vragen – hypotheses testen, onderzoeken en itereren. Supersimple is gebouwd rond dit inzicht om teams te helpen altijd de juiste informatie te hebben voor het nemen van beslissingen,” zegt Marko Klopets, medeoprichter en CEO van Supersimple. “Het toegankelijk en bruikbaar maken van gestructureerde data uit datawarehouses is de eerste stap voor Supersimple om hét platform te worden van de snelst groeiende bedrijven.”

Hoewel moderne data stacks beter zijn dan vroeger, suggereert Klopets dat organisaties nog maar aan het begin staan van het vermogen om de juiste informatie bij de juiste mensen te krijgen. Dankzij recente ontwikkelingen op het gebied van datawarehouses en Machine Learning (inclusief, maar niet beperkt tot Large Language Models), is het nu mogelijk om nieuwe gebruikerservaringen te bouwen om data-inzichten op het spoor te komen en uitlegbaar te maken, wat gebruikers in staat stelt de juiste vervolgvragen te stellen.

Meer nadruk op UX en Design

Supersimple gelooft dat speciaal gebouwde, complete platforms nodig zijn om het niveau van veelzijdigheid en vertrouwen te bieden dat nodig is voor bedrijven en voor missiekritische workflows. Het bedrijf legt ook de nadruk op gebruikerservaring en design in een sector die het op dat vlak voorheen heeft laten liggen.

“De afgelopen jaren zijn datawarehouses alomtegenwoordig geworden en datastacks zijn beter dan ooit. Toch worstelen bedrijven nog steeds met het daadwerkelijk benutten van hun data”, zegt Eamonn Carey, partner bij Tera Ventures. “Toen ik Klopets zijn visie hoorde uitleggen en het platform in actie zag, werd het glashelder dat dit is hoe de toekomst eruit zou zien.”

Het Supersimple data analytics platform geeft gebruikers de mogelijkheid om ad-hoc, complexe datavragen te beantwoorden via no-code en natuurlijke taal-interfaces zonder dat ze kennis hoeven te hebben van data queries of programmeertalen zoals SQL of Python, of hoeven te denken in database-concepten.

Bij het stellen van vragen in gewoon Engels legt Supersimple’s AI elke stap die het neemt uit, wat de makers helpt om verborgen hallucinaties te ‘elimineren’, zodat gebruikers altijd op de resultaten kunnen vertrouwen. Dit alles speelt het datateam vrij van het verwerken van grote hoeveelheden gegevensaanvragen, zodat ze zich kunnen richten op strategischer vraagstukken op bedrijfsbreedniveau.

Worden moderne BI-dashboards geënt op AI-chatbotfunctionaliteiten en valt deze subsector van de industrie in de categorie ‘inspiratieloos’ zoals Supersimple suggereert – nou, niet helemaal, maar tot op zekere hoogte zeker wel. Is de data-analyse-industrie rijp voor het heruitvinden van AI – wel, weinigen zullen beweren van niet.

Lees ook: Tableau Pulse maakt van elke gebruiker een data-analist