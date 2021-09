Snowflake introduceert datacloudplatform voor de financiële sector

Snowflake biedt bedrijven uit de financiële dienstverlening nu een op de eigen behoeftes afgestemde datacloudomgeving. Met Financial Services Data Cloud krijgen financiële bedrijven de mogelijkheid hun data geheel volgens de compliance-regelgeving veilig op te slaan en te bewerken.

Met de introductie van de Financial ServicesData Cloud lijkt Snowflake zich steeds meer te richten op het leveren van dataclouddiensten aan specifieke bedrijfssectoren, zoals we onlangs al suggereerden in onze podcast over Snowflake.

Snowflake heeft al oplossingen die klanten helpt hun data te verwerken op basis van de compliance-regelgeving voor de financiële sector, maar die wordt met de komst van deze speciale oplossing flink uitgebreid.

Eigenschappen Financial Services Data Cloud

Financial Services Data Cloud is een sectorspecifieke versie van het Snowflake-platform met drie onderdelen; de traditionele functionaliteit van Snowflake, aanvullende producten van partners en datasets van de derde partijen die specifiek geschikt zijn voor de financiële sector.

Met de komst van de specifieke datacloudomgeving voor de sector kunnen financiële bedrijven bijvoorbeeld nieuwe inkomstenbronnen genereren en nieuwe producten ontwikkelen. Ook kunnen zij, volgens de leverancier, op deze manier meer profiteren van de huidige digitale ontwikkelingen, terwijl zij daarbij constant voldoen aan de voorwaarden voor security en governance.

Drie onderdelen

Concreet vormt de bestaande functionaliteit van het Snowflake-platform natuurlijk de basis van de oplossing. De integratie met oplossingen en functionaliteit van partners, zoals AWS, Alation, Dataiku en asset manager BlackRock, moet deze standaardfunctionaliteit verder aanvullen.

Het derde onderdeel, de branchespecifieke financiële datasets, moeten de klanten meer marktspecifieke informatie geven of meer inzicht in onder meer de prijsontwikkeling van aandelen. Deze datasets zijn verkrijgbaar via de Snowflake Data Marketplace en worden onder andere geleverd door specialisten als S&P Global, Acxiom en FactSet Research Systems.