Kwartaalcijfers: Snowflake imponeert, Salesforce vlakt af, Zscaler zakt in

De ‘SaaSpocalypse’ blijkt niet uit de cijfers van de SaaS-bedrijven die er slachtoffer van zouden moeten worden. Desondanks reageren beleggers zeer verschillend op de resultaten van onder meer Snowflake, Salesforce, Zscaler en Nutanix.

Op 9 april moest Snowflake nog een daling van 9 procent in de beurswaarde slikken, een trap na in een jaar tijd waarin er bijna 32 procent verloren ging. Op 28 mei ziet het er voor Snowflake veel rooskleuriger uit na de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers. Een 34 procent groei in omzet (naar 1,39 miljard dollar) en een verwachte 31 procent groei voor het komende jaar leidde tot een bijna net zo grote 30 procent groei in de waarde van het bedrijf. CNBC meette op het hoogtepunt 36 procent(!).

Ander Snowflake-nieuws zal tevens hebben geholpen. De samenwerking met AWS is vergroot, met nu een toezegging van 6 miljard dollar om de zakelijke adoptie van AI-agents te versterken. Tegelijkertijd kondigde Snowflake aan dat het de 7 miljard dollar is gepasseerd als het om AWS Marketplace-verkopen gaat.

Salesforce blijft groeien, markt reageert gematigd

Hoewel ook Salesforce de jaaromzet significant liet groeien (met 13 procent naar 11,13 miljard dollar), bleef een soortgelijke weg omhoog voor het aandeel uit. Ten opzichte van een jaar geleden is het bedrijf 30 procent minder waard geworden. Dit terwijl de omzet van Agentforce, het agentic platform voor de CRM-oplossing, voorbij de 1 miljard dollar jaarlijks terugkerende omzet is gegaan. Salesforce gaat niet bij de pakken neerzitten en koopt 25 miljard dollar aan aandelen terug, naast dat het de verwachte omzet voor het gehele financiële jaar naar boven bijstelt naar 45,9 tot 46,2 miljard dollar.

Zscaler krijgt klappen, Nutanix krijgt tikje

Een beursval van 17,3 procent was het gevolg van Zscalers gemiste omzetdoel van 860,4 miljoen dollar. In plaats daarvan haalde het 850,5 miljoen dollar binnen. Wel versloeg het securitybedrijf de verwachte 1,04 dollar omzet per aandeel met 1,08 dollar.

Nutanix, dat eveneens haar cijfers rapporteerde, oversteeg juist het omzetdoel van 686,3 miljoen dollar met een resultaat van 703,1 miljoen dollar. De jaarlijks terugkerende omzet groeide naar 2,43 miljard dollar, een toename van 15 procent op jaarbasis. Voor het gehele jaar verwacht Nutanix 2,83 miljard dollar om te zetten. De reactie op de beurs was mild: 2,1 procent in het rood.

