Snowflake – Een nieuw data warehouse of cloud platform?

Snowflake is van oorsprong een data warehouse maar profileert zich nu als een cloud data platform. In deze aflevering van Techzine Talks bespreken onze experts de opkomst van Snowflake. Wat maakt het bedrijf uniek, waarom wordt er in Nederland veel over gesproken? Na de succesvolle beursgang zit het bedrijf in de lift, dus mogelijk kan Snowflake ook innovatie brengen in jouw organisatie. Luister nu de nieuwe Techzine Talks.

Snowflake heeft het afgelopen jaar ineens in rap tempo naam gemaakt. Al is daar ook genoeg reden voor, het is een innovatief data cloud platform en heeft een zeer succesvolle beursgang achter de rug. Het is dan ook niet vreemd dat veel bedrijven nu ineens interesse tonen in Snowflake.



Mede door de aanwezigheid van een Nederlandse CEO, Frank Slootman, wordt er in Nederland regelmatig aandacht aan het bedrijf besteedt. In deze aflevering van Techzine Talks nemen we door wat wij weten over Snowflake en wat we in recente interviews met onder meer de CEO te weten zijn gekomen. Want wat kan je nu precies met Snowflake? En wat maakt dit data platform anders dan veel bestaande partijen?



