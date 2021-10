‘Bijna de helft van Nederlandse bedrijven gebruikt AI’

Bijna de helft van de grotere Nederlandse bedrijven gebruikt AI-oplossingen voor zijn bedrijfsvoering. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral machine learning wordt veel ingezet.

Uit het onderzoek van het CBS, gebaseerd op gegevens uit 2019, komt naar voren dat 45 procent van de grotere Nederlandse bedrijven met 500 of meer medewerkers AI binnen zijn bedrijfsvoering gebruikt. Denk hierbij aan spraakherkenning, machine lening en patroon- of gezichtsherkenning. Hoe groter een bedrijf, hoe meer het gebruik van AI-technologie toeneemt, aldus het CBS. Kleinere bedrijven, met tussen de 10 en 20 werknemers gebruiken AI het minst.

De ICT-sector en onderzoeksinstellingen maken, niet heel verrassend, het meeste gebruik van AI-technologie. Bedrijfssectoren als horeca, bouw en transport lopen hierbij achter. Van de landbouwsector is niet bekend of daar AI wordt toegepast. Deze sector is in het onderzoek niet meegenomen.

Machine learning meest populair

De statistici van het CBS constateerden daarnaast dat machine learning de meest populaire gebruikte AI-oplossing is. Van alle ondervraagde bedrijven gebruikte 6 procent deze technologie. Machine learning wordt verder het meest ingezet bij grotere bedrijven dan kleinere bedrijven. Het gebruik van machine learning wordt gevolgd door patroon- of gezichtsherkenningstechnologie en RPA-technologie.

Gebruik in sectoren

Verder keek het CBS ook naar waar precies AI wordt toegepast. RPA wordt voornamelijk ingezet in de industriesector. Spraakherkenning wordt vooral toegepast binnen de gezondheidszorg en in alle andere bedrijfssectoren was machine learning in 2019 de meest gebruikte AI-technologie. Vooral bedrijven in de ICT-sector passen vaak meerdere AI-technologieën toe, gemiddeld vier.