Cohesity breidt DMaaS-aanbod uit met Disaster Recovery en meer

Bij Cohesity ligt de toekomst in het aanbieden van zoveel mogelijk ‘as-a-service’ diensten. Tijdens de eerste editie van Cohesity Connect onderstreept het bedrijf dit maar weer eens. Niet minder dan drie nieuwe diensten zien het levenslicht. De belangrijkste is DRaaS, oftewel Disaster Recovery as a Service, daarnaast zijn er nog twee nieuwe diensten gericht op respectievelijk governance en vaulting van data.

In juni van dit jaar kwam Cohesity DataProtect als dienst beschikbaar in Europa. Hiermee bracht Cohesity de functionaliteit van de on-prem DataProtect-oplossing naar de cloud. Het was de eerste dienst onder de paraplu van Datamanagement-as-a-Service (DMaaS). DMaaS moet op termijn een volledig aanbod van diensten worden die Cohesity beheert voor haar klanten. Daarmee vereenvoudigt Cohesity de producten voor klanten en zorgt het voor een betere uitgangspositie in de markt. Daarbij is het voor de waarde van het bedrijf Cohesity ook niet onbelangrijk om meer richting clouddiensten dan on-prem-producten te bewegen.

In het hierboven gelinkte artikel kondigden we al aan dat DataProtect as a Service de eerste van een heel portfolio DMaaS-diensten is. De eerstvolgende zou een DMaaS-variant van SiteContinuity zijn. SiteContinuity is het DR-product van Cohesity. Het doel van de DMaaS-variant van SiteContinuity is om het mogelijk te maken voor klanten om de cloud als herstellocatie te gebruiken. Het gaat hier specifiek om de AWS-cloud overigens. Cohesity heeft in eerste instantie een exclusieve samenwerking met AWS als het gaat om de diensten die vallen onder DMaaS.

Cohesity DRaaS

Een herstellocatie in de (AWS-)cloud biedt de nodige voordelen. Je hoeft als organisatie geen tweede datacenter aan te houden. DRaaS van Cohesity zorgt er verder voor dat er een minimale downtime en verlies van data is, dankzij de manier waarop de back-ups gemaakt worden data gerepliceerd worden. Dit moet ervoor zorgen dat al je data in principe klaarstaat om in geval van nood of cyberaanval als failover in te zetten. Verder belooft Cohesity eenvoud op het gebied van SLA’s. Je kunt deze in minuten samenstellen. Het pay-as-you-go karakter van de cloud moet er tot slot voor zorgen dat het ook financieel interessant is. Mocht je juist meer ‘ruimte’ nodig hebben in de cloud voor DR, dan is dat uiteraard ook snel geregeld.

Onder de streep moet Cohesity DRaaS disaster recovery vooral een stuk eenvoudiger maken. Alles wat je nodig hebt, zit in een enkel aanbod: orkestratie, snapshot-gebaseerde backup, near-sync replicatie voor het vrijwel realtime repliceren van veranderde data en de daadwerkelijke failover naar de cloud in het geval van een ramp of cyberaanval. Daarnaast beheer je alles via het Helios-platform, ook eventuele andere DMaaS-diensten die je afneemt.

Cohesity DataGovern en Project Fort Knox

Naast DRaaS kondigt Cohesity tijdens het eigen Connect-evenement ook nog enkele andere SaaS-oplossingen aan. Het gaat hierbij allereerst om DataGovern. In ons artikel eerder dit jaar gaven we al aan dat klanten graag een dienst gericht op governance wilden zien. Die is er nu dus in de vorm van DataGovern. Hiermee is het mogelijk om met gebruik van AI/ML te classificeren welke data je allemaal hebt, waar deze zich bevindt en wie er toegang toe mag hebben. Je kunt zo bijvoorbeeld ook zien waar je PII-data zich bevindt en stappen ondernemen om die data extra te beschermen. Ook is het mogelijk om zaken de automatiseren. Je kunt beleid voor regelgeving zoals GDPR, CCPA en HIPAA toevoegen, waarna je er zeker van kunt zijn dat je compliant bent.

Verder biedt DataGovern de mogelijkheid om afwijkend gedrag van gebruikers te detecteren. Als iemand onverwachts heel veel gevoelige data bekijkt, dan kun je daar meteen op inspringen. Mocht er toch iets misgaan, dan kan DataGovern middels integraties met SOAR-platformen die platformen meteen aan de slag zetten.

De tweede SaaS-oplossing waar we het hier over willen hebben is Project Fort Knox. Hiermee is het mogelijk om een kopie van de data van een organisatie te maken zonder dat iemand anders daar bij kan, maar die wel altijd beschikbaar is voor de klant zelf. Ook hier is een belangrijk pluspunt wederom dat je er als klant nagenoeg geen werk aan hebt. Interessant is verder dat Cohesity klanten de mogelijkheid biedt om regelmatig te testen of alles naar behoren werkt. Je kunt in een afgeschermde omgeving een noodsituatie simuleren.

Met DRaaS, DataGovern en Project Fort Knox heeft Cohesity in relatief korte tijd weer drie nieuwe diensten beschikbaar gemaakt binnen het DMaaS-aanbod. Er wordt ongetwijfeld al hard gewerkt achter de schermen om ook het software-defined storage en test/dev-aanbod beschikbaar te maken. Wordt dus vrijwel zeker vervolgd.