SAS Viya biedt meer open-sourcefunctionaliteit

SAS maakt het gebruikers van open-source makkelijker data te verzamelen en AI-modellen te implementeren. Hiervoor voegt het bedrijf meer open-sourcefunctionaliteit toe aan zijn analyticsplatform SAS Viya.

Volgens SAS moeten ontwikkelaars van AI-modellen om efficiënter en effectiever te kunnen werken in staat zijn data en de implementatie van de daarop gebaseerde AI-modellen eenvoudig en geautomatiseerd te verzamelen en af te handelen. Ongeacht de technologie waarvoor zij kiezen.

Open-source-oplossingen helpen hierbij. Het brengt ontwikkelaars flexibiliteit en zijn daarnaast kostenbesparend. Wel hebben zij hiervoor een platform nodig dat het beheer vereenvoudigt en veilig afhandelt.

Meer integratie open-source in SAS Viya-platform

SAS geeft hieraan gehoor met een update voor Viya met meer functionaliteit voor open-source klanten. Ontwikkelaars kunnen voor dit platform hun eigen persoonlijke voorkeuren instellen, zoals de gewenste taal in combinatie met hun favoriete software, tools en libraries.

Met het analyticsplatform kunnen gebruikers nu makkelijker een cloud-native infrastructuur inzetten, in realtime geautomatiseerde beslissingen nemen en AI-modellen sneller ontwikkelen met schaalbare parallelle verwerking.

Overige voordelen

Daarnaast helpt het platform bij model governance en beheerprocessen voor SAS en open-source. Viya biedt mogelijkheden voor het gebruik van Python of R en integratie van SAS-functionaliteit in andere applicaties met behulp van REST API’s, de uitrol van in SAS of open-source ontwikkelde AI-modellen naar cloudomgevingen, containers, streamingdiensten of on-site edge devices.

Verder is het mogelijk in de SAS-ontwikkelinterface direct native Python-code te schrijven voor het uitvoeren van de diverse operationele werkzaamheden.