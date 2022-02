ACM legt Apple nieuwe boete van 5 miljoen euro op

Apple heeft van mededingingstoezichthouder Autoriteit, Consument & Markt (ACM) een boete van 5 miljoen euro opgelegd gekregen. De techgigant moet toestaan dat Nederlandse dating-apps alternatieve betalingsmethoden kunnen gebruiken.

Apple en de ACM twisten al enige tijd over een besluit waarin de techgigant verplicht met alternatieve betaalmogelijkheden voor dating-apps in de App Store moeten komen. De aanbieders van deze specifieke Nederlandse apps moeten van de toezichthouder andere betaalsystemen naast dat van Apple zelf kunnen gebruiken. De ACM heeft hiervoor de techgigant een boete of last onder dwangsom opgelegd van in totaal 50 miljoen euro of 5 miljoen euro per week in de periode waarin niet aan deze verplichting wordt voldaan.

Reactie Apple

Apple heeft beloofd mee te werken aan de eis en heeft op 3 februari een blog gepubliceerd waarin het ontwikkelaars van Nederlandse dating-apps de mogelijkheid biedt interesse te tonen in het gebruik van alternatieve betaalmethoden dan Apple’s eigen systeem. Eerder had het al de commissie voor deze apps verlaagd. Wel is techgigant tegen de uitspraak van de ACM in beroep gegaan.

Last onder dwangsom geactiveerd

De toezichthouder vindt deze verklaring echter onvoldoende en maakt duidelijk dat het onvoldoende informatie heeft gekregen of de techgigant daadwerkelijk alternatieve betalingsmethoden mogelijk maakt. Deze week is daarom de boeteclausule of last onder dwangsom geactiveerd. Apple moet nu iedere week, totdat aan de eisen is voldaan, een boete van 5 miljoen euro betalen. De activatie werd op 24 januari aangekondigd.

De ACM is het niet eens met de reactie van de techgigant. Volgens de toezichthouder biedt Apple nog steeds niet zelf de mogelijkheid alternatieve betalingsmethoden in Nederlandse dating-apps te integreren. Alleen interesse tonen geldt dus niet.

Daarnaast werpt volgens de toezichthouder de techgigant een aantal drempels op voor datingapp-aanbieders om gebruik te maken van een ander betaalsysteem. Ook dit is in strijd met de eisen van de ACM. Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat Apple de app-aanbieders verplicht om een keuze te maken; óf een verwijzing naar betaalmogelijkheden buiten de app óf een alternatief betaalsysteem. Dat mag niet. Beide opties moeten mogelijk zijn.

Apple heeft voorlopig nog niet gereageerd op de nu nieuwe opgelegde boete.

Tip: ACM dreigt Apple met dwangsom van 50 miljoen euro