Apple geeft Nederlandse ontwikkelaars meerdere betaalopties

Nederlandse ontwikkelaars van dating-apps krijgen van Apple alternatieve in-app betalingsmogelijkheden. De techgigant ging onlangs akkoord met een uitspraak van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Eind vorig jaar deed toezichthouder ACM uitspraak in een conflict tussen de dating-applicatie Tinder in Nederland en Apple. In het conflict beschuldigde Tinder de techgigant van het geforceerd opleggen van zijn eigen systeem voor in-appaankopen in de mobiele dating-app. Hiermee snoept Apple 15 tot 30 procent van de omzet af voor commissie. De ACM sprak in het voordeel van Tinder en legde Apple op alternatieve in-appbetalingssystemen te integreren onder sanctie van een boete.

Apple akkoord

Apple heeft laten weten hiermee akkoord te gaan en twee nieuwe alternatieve in-app-aankoopprocessen mogelijk te maken voor dating-applicatie in de Nederlandse App Store. De aanpassingen gelden expliciet alleen voor dating-applicaties en alleen in Nederland.

Waarschuwingen van Apple

Wel waarschuwt de techgigant dat Nederlandse ontwikkelaars niet verplicht zijn deze twee alternatieven te gebruiken. Bovendien geeft het bedrijf ook aan de alternatieve methoden niet te ondersteunen. Daardoor kan de techgigant Nederlands dating-appontwikkelaars ook niet helpen bij de veiligheid van deze betalingen buiten zijn eigen systeem en eventuele refunds aan eindgebruikers. Dit omdat Apple de betalingen niet zou traceren.

Apple heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de ACM.

