SentinelOne introduceert dataplatform DataSet

SentinelOne heeft DataSet gelanceerd. Met het dataplatform kunnen bedrijven in real time grote hoeveelheden data verwerken, analyseren, beveiligen en beheren.

DataSet bouwt voort op de technologie van het overgenomen Scalyr en de technologie die afkomstig is uit het SentinelOne Singularity XDR-platform. Het dataplatform is niet alleen geschikt voor gebruik voor securitytoepassingen, maar ook voor veel andere toepassingen en moet onbegrensde mogelijkheden bieden voor live datazoekopdrachten, -analyses, -inzichten en -retentie.

Functionaliteit DataSet

Met de komst van DataSet breidt SentinelOne zijn diensten uit naar nieuwe markten. Het platform is er voor alle soorten data in grote hoeveelheden of petabyte-schaal. Het gaat hierbij naast live data ook om historische gegevens.

Het platform maakt het mogelijk grote hoeveelheden data in real time te verwerken. Dit is mogelijk door dataschemavereisten uit het verzamelproces en indexbeperkingen uit de zoekopdrachten te elimineren.

Voordelen

DataSet levert verder functionaliteit voor logbeheer. Denk daarbij aan supersnelle gegevensanalyse en alerts, betere prestaties van de gebruikte data en meer efficiëntie. Het hele platform is volgens SentinelOne gebouwd op basis van security en privacy first.

DataSet is algemeen beschikbaar. De kosten van het dataplatform gaan uit van ongeveer 99 dollarcent per GB/dag.