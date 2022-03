Splunk benoemt Gary Steele tot nieuwe CEO

Splunk heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid over de nieuwe CEO. De dataspecialist heeft Gary Steele, die van securityspecialist Proofpoint komt, tot zijn nieuwe topman benoemd.

Met de komst van Gary Steele moet er een einde komen aan een onrustige periode rondom Splunk. Deze onrust ontstond door tegenvallende omzetcijfers en het opstappen van CEO Doug Merritt eind vorig jaar. Volgens Merritt was het tijd dat iemand ander het bedrijf leidt, maar zijn vertrek kwam toch nog onverwacht. Sindsdien nam Chairman of the Board Graham Smith waar als interim-CEO.

Recent kwam Splunk nog in het nieuws vanwege geruchten dat techgigant Cisco de dataspecialist zou willen kopen. De bedrijven zouden gesprekken hebben gevoerd die op niets concreets uitliepen.

Meer innovatie en klantenbinding

De start van Steele als nieuwe CEO moet Splunk in staat stellen de groei van het bedrijf verder door te zetten en een waarde van rond de 4,5 miljard euro (5 miljard dollar) te bereiken. Daarnaast wil Splunk meer inzetten op innovatie en het beter bedienen van zijn klanten. Gary Steele is als CEO bij securityspecialist Proofpoint per direct opgevolgd door Ashan Willy.

Jaarcijfers fiscaal jaar 2022

Naast de benoeming van Gary Steele tot CEO maakte Splunk ook de jaarcijfers over het hele fiscale jaar 2022 bekend. In het afgelopen fiscale jaar werd een totale omzet van 2,67 miljard dollar in de boeken bijgeschreven, 20 procent meer dan in het voorgaande fiscale jaar.

Tip: Cisco zou bod hebben uitgebracht op datasoftwarespecialist Splunk