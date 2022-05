Begin dit jaar was het eindelijk zover: de aankondiging van de Samsung Galaxy S22-serie. Een serie waar innovatie, snelle prestaties en een strak design centraal staan. Wil je weten wat de specificaties van de Samsung Galaxy S22 zijn of ben je benieuwd naar het verschil met de Samsung Galaxy S21? Wij hebben alles voor je op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy S22

Waar het lijkt alsof elke nieuwe smartphone steeds groter wordt, slaat Samsung met de Samsung Galaxy S22 een andere weg in. Het basismodel van de Samsung Galaxy S22 wordt gezien als Samsungs kleinste vlaggenschip en is met zijn 6,1 inch dan ook de kleinste smartphone uit de reeks. Toch liever een wat grotere telefoon? De Samsung Galaxy S22 Plus is 6,6 inch en de Samsung S22 Ultra 6,8 inch. De smartphone mag dan wel compact zijn, de prestaties zijn dat zeker niet. Elke smartphone in deze reeks is uitgerust met verschillende camera’s waarmee je creatief bezig kunt zijn. Zo kun je dankzij Nightography met de Wide camera zowel overdag als ’s nachts mooie en vooral scherpe foto’s maken. Fotografeer jij liever kleine details of zoom je graag in? Maak een prachtige close-up met details dankzij Space Zoom.

Gebruik jij je telefoon om te gamen of je favoriete films en series te streamen? Dan hoef je je met de Samsung Galaxy S22 niet te vervelen. Het toestel heeft een 6.1 inch FHD+ display en dankzij de 120 Hz Dynamic Refresh Rate zijn haperende beelden tijdens het gamen verleden tijd. Film of serie kijken? Het Dynamic AMOLED 2X Display staat met 1000 nits garant voor helder en scherp beeld, ook als het zonnetje schijnt. De ingebouwde Eye Comfort Shield vermindert blauw licht, waardoor je ogen minder snel moe worden.

Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy S22

Op het eerste gezicht lijken de Samsung Galaxy S21 en de Samsung Galaxy S22 veel op elkaar. Als je goed kijkt, zie je dat de Galaxy S22 wat compacter is en een kleiner scherm heeft. Ook bij de Plus en Ultra zijn er wat verschillen te ontdekken. De Samsung Galaxy S21 Plus en Samsung Galaxy S21 Ultra zijn volledig van glas en aluminium gemaakt en voelen kwalitatiever aan dan de standaard Galaxy S21. De S22 is op zijn beurt iets lichter dan zijn voorganger. 167 gram tegenover 171 gram. Ook de kleuren zijn anders. De S22 is namelijk verkrijgbaar in groen, zwart, wit en roze terwijl de S21 geleverd wordt in grijs, paars, wit en grijs.

Hoewel de camera-opties van de Galaxy S21 al geweldig waren, is het Samsung gelukt om deze mogelijkheden met de nieuwe Samsung te overtreffen. Er zijn bij de Galaxy S22 namelijk een aantal indrukwekkende functies bijgekomen. Denk aan Nightography en AI Image Enchancer. Het is opvallend te noemen dat de S21 qua specificaties een betere telelens heeft dan de S22. Namelijk 64 megapixel met 3x optische zoom. Ter vergelijking: bij de S22 is dit 10 megapixel met 3x optische zoom. Bij de groothoekcamera is dit juist andersom. De S22 heeft een groothoekcamera met 50 megapixel en de S21 beschikt over ‘slechts’ 12 megapixel. Op papier is ook de batterij van de S21 iets beter dan de batterij van de Galaxy S22. Toch is de accuduur van de Galaxy S22 een stuk beter. Dit komt doordat hij energiezuiniger is.

Als je op zoek bent naar een telefoon met een compact formaat, snelle processor en slimme accuduur is de Galaxy S22 de telefoon voor jou!

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met Mobiel.nl.