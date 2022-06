KEF laat aan Techzine weten met de LSX II Wireless te komen. Het hifisysteem richt zich op het inrichten van de thuiswerkplek, door de mogelijkheid te bieden om het op de computer aan te sluiten.

De LSX II bestaat uit een twee speaker box. KEF rust de luidsprekers uit met zijn 11e generatie Uni-Q driver array, die ontworpen is voor de luidspreker. De technologie werkt als een puntbron, waarbij de tweeter in het akoestische centrum van de woofer is geplaatst. Het moet het geluid op natuurlijke wijze produceren. Het ontwerp belooft de traditionele kleine ‘sweet spot’ te elimineren, om een nauwkeurig en zuiver geluid te leveren.

Het hifisysteem heeft een vermogen van 200 watt. De tweeter en woofer worden gevoerd door hun eigen versterker om kamervullend geluid te leveren. Ook is de Music Integrity Engine geoptimaliseerd voor de Uni-Q driver. KEF stelt zo een perfect getimede prestatie te leveren voor een betere helderheid en strakker geluid.

Plug & Play en aansluitingen

De LSX II werkt met de KEF Connect-app, om bijvoorbeeld muziek of podcasts te streamen. Apple AirPlay 2 en Google Chromecast streamen audio van compatibele apparaten. Ook zijn er bluetooth-opties. De apps Spotify Connect, Tidal en QPlay zijn te gebruiken om rechtstreeks te streamen. Met Airplay 2, Chromecast of Roon is het mogelijk om naar meerdere draadloze speakers te streamen en muziek te synchroniseren.

Naast wifi en bluetooth beschikt de LSX II over HDMI Arc voor bediening met een tv-afstandsbediening en een USB-C-ingang. Dit laatste maakt de LSX II geschikt als desktopaudiosysteem voor de pc. Het hifisysteem past dan ook in de thuiswerkplek.

KEF maakt de LSX II Wireless deze maand beschikbaar. Het systeem kost 1.499 euro.

