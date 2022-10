Volgens onderzoekers van Lansweeper draait slechts 2,6 procent van alle Windows-apparaten op Windows 11. De organisatie beweert dat 43 procent van de apparaten niet aan de vereisten van Windows 11 voldoet.

Lansweeper ontwikkelt IT asset management software. De organisatie monitort de Windows endpoints van gebruikers voor een periodiek onderzoek naar de adoptie van Windows 11. Het meest recente onderzoek werd volgens Lansweeper gebaseerd op de data van meer dan 30 miljoen Windows pc’s.

Windows 11 is al meer dan een jaar lang beschikbaar, maar de organisatie beweert dat het besturingssysteem op slechts 2,6 procent van alle Windows-apparaten draait. De onderzoekers stellen dat 43 procent van de apparaten niet aan de minimale hardware-voorwaarden van Windows 11 voldoet.

De benodigde RAM-capaciteit blijkt geen probleem. 93 procent had voldoende memory voor Windows 11. Processoren zijn volgens Lansweeper de grootste bottleneck. 43 procent had onvoldoende processorkracht om het besturingssysteem te ondersteunen.

Onduidelijkheden

De bovenstaande afbeelding toont een overzicht van de besturingssystemen die Lansweeper aantrof. Het feit dat meer dan 10 procent op Windows Server-versies draait roept vragen op. Lansweeper beweert dat de data afkomstig is van 30 miljoen Windows pc’s, maar verduidelijkt niet waarom meer dan 10 procent van de pc’s op Windows Server-besturingssystemen draait.

In een van de diagrammen van het rapport verwijst de organisatie naar ‘workstations’, waardoor het onduidelijk is wat Lansweeper precies onder een ‘pc’ verstaat. Het is aannemelijk dat de database gegevens over edge-apparaten bevat die niet als pc worden gebruikt. Het lastig om de cijfers van Lansweeper te controleren, want Microsoft deelt zelden informatie over de adoptie van Windows 11.

Stijging adoptie Windows 11

Afgezien van de onduidelijkheden toont het rapport een stijgende lijn in het gebruik van Windows 11. Toen Lansweeper rond de jaarwisseling een onderzoek publiceerde draaide slechts 0,5 procent van de apparaten op Windows 11. In april 2022 lag het aandeel op 1,4 procent.

