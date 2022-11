Epson stapt af van laserprinttechnologie. De printerfabrikant wil de producten tegen 2026 uitfaseren. Het bedrijf gaat focussen op inkjetsystemen. Naar eigen zeggen zet de organisatie een duurzame stap.

Laserprinters waren jaren geleden onbetaalbaar voor huishoudens en kleine bedrijven. Inmiddels is de technologie een gangbaar alternatief voor inkjet.

Epson maakte onlangs bekend dat het tegen 2026 wil stoppen met de marketing en verkoop van laserprinters. De organisatie, een dochterbedrijf van Seiko, beweert dat de stap wordt gezet omreden van duurzaamheid.

Inkjet en laser

Epson benadrukte herhaaldelijk dat vervuiling een belangrijke factor is voor de beslissing. Sales- en marketingmanager Koichi Kubota legde uit dat warmtevrije inkjetprinters minder stroom verbruiken dan lasertechnologie.

Inkjet- en laserprinters zijn fundamenteel anders. Laserprinters gebruiken hitte, een drum en een toner om beelden af te drukken. De spuitmondjes van inkjetprinters gebruiken minder energie.

Vervuiling blijft een probleem

Alleen al in de Verenigde Staten belanden er jaarlijks honderden miljoenen inkt- en tonercartridges bij het afval. Een deel van het afval wordt niet gerecycled, maar verbrand of begraven. Het resultaat is lucht- en grondvervuiling.

Verduurzamen is uitdagend voor printerfabrikanten. Het traditionele businessmodel is allesbehalve duurzaam. Naast elektronisch afval draagt de printindustrie historisch gezien bij aan ontbossing.

Het is logisch dat Epson milieuvriendelijker wil zijn. Dat kan niemand de organisatie kwalijk nemen. Website Ars Technica merkt daarentegen terecht op dat het bedrijf een belangrijk probleem negeert.

De organisatie heeft in het verleden grote aantallen printers buiten werking gesteld vanwege problemen in onderdelen, waaronder oververzadigde inktkussens. Epson doet tot nu toe weinig om de levensduur van printers te verlengen, waardoor apparaten onnodig worden vervangen en weggegooid.

De productie van nieuwe apparatuur is een enorme bron van uitstoot. De stap naar energiezuinige inkjetprinters is een goed begin, maar absoluut niet genoeg om de organisatie duurzaam te kunnen noemen.

