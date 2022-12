Een storing in de voedingsconnectoren van Nvidia RTX 4090 en 4080 GPU’s veroorzaakt oververhitting. PCI-SIG, medeontwikkelaar van de connectoren, wijt het probleem aan een gebrek aan veiligheidstests onder fabrikanten.

De nieuwe Nvidia RTX 4090 en 4080 GPU’s gebruiken een 16-pins connector genaamd 12VHPWR. De connector werd ontworpen om voldoende vermogen te leveren voor de hoge prestaties van moderne grafische kaarten.

12VHPWR neemt minder ruimte in en levert meer vermogen dan traditionele 8-pins connectoren. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn — en dat is het misschien ook.

Nvidia bevestigde onlangs dat de connectoren “een ernstig elektrisch- en brandgevaar” vormen. 12VHPWR blijkt gevoelig voor oververhitting en smeltproblemen.

PCI-SIG wijst naar fabrikanten

De specificaties van 12VHPRWR zijn medeontworpen door de Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG), een brancheorganisatie met leden als Nvidia, AMD, Intel, Arm, IBM en Qualcomm. De oververhittingsproblemen leidden tot een golf aan verwijten en vingergewijs.

In een verklaring stelt PCI-SIG dat fabrikanten het probleem kunnen en moeten voorkomen door de veiligheid van 12VHPWR in producten te testen. “Wanneer een organisatie een PCI-SIG specificatie implementeert, dan is de organisatie verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en het testen van hun producten, met inbegrip van veiligheidstests.”

“PCI-SIG wil alle leden die PCI-SIG-technologieën (waaronder 12VHPWR-aansluitingen) produceren, op de markt brengen of verkopen erop wijzen dat ze passende maatregelen moeten nemen om de veiligheid van eindgebruikers te waarborgen, waaronder het testen van probleemgevallen waarbij consumenten zijn betrokken”, aldus de organisatie.