Nvidia onthulde twee krachtige grafische kaarten tijdens zijn virtuele GTC 2022-conferentie. De organisatie belooft hoge prestaties, meer energie-efficiëntie en op AI-gebaseerde visuals.

De GeForce RTX 4090 en RTX 4080 zijn gebouwd op de nieuwe Ada Lovelace-architectuur van Nvidia. Topman Jensen Huang omschreef de architectuur als een “kwantumsprong” voor gaming.

De grafische kaarten hebben 76 miljard transistors, een kleiner formaat en hogere prestaties dan vorige Nvidia GPU’s. De kaarten ondersteunen een nieuwe versie van de Deep Learning Super Sampling-technologie van Nvidia. De technologie gebruikt artificial intelligence (AI) om het realisme en de prestaties van videogames te verbeteren.

RTX 4090

Tijdens de lancering verklaarde Huang dat de RTX 4090 het huidige high-end vlaggenschip van Nvidia (de GeForce RTX 3090 Ti) overtreft.

De RTX 4090 heeft 24GB aan GDDR6X memory en 16.384 CUDA cores, tegenover 10.496 in de RTX 3090. De basiskloksnelheid bedraagt 2,23 gigahertz. Overclocking biedt snelheden tot 2,52 gigahertz.

Verder beschikt het model over 1.321 Tensor-TFLOPS, 191 Ray Tracing-TFLOPS en 83 Shader-TFLOPS. Dit houdt in dat de RTX 4090 betrouwbaar 100 frames per seconde kan leven voor 4K-resolutie games.

RTX 4080

De RTX 4080 wordt aangeboden met twee verschillende memory-configuraties. De eerste variant bevat 12GB GGR6X. De tweede variant bevat 16GB GDDR6X voor hogere prestaties.

Nvidia beweert dat de kaarten in staat zijn om visuals te tonen met nauwkeurigere belichting en meer energie-efficiëntie dan vorige modellen. Andere verbeteringen zijn nieuwe hardwarefuncties als real-time route tracing en een geavanceerdere versie van ray tracing die het natuurlijke pad van licht beter nabootst.

