Apple Self Service Repair is beschikbaar voor nieuwe producten. Klanten in de Verenigde Staten hebben voortaan toegang tot reparatiehandleidingen en onderdelen voor Mac Studio- en iMac-desktops.

Self Service Repair maakt het mogelijk om op de website van Apple onderdelen en handleidingen te bestellen voor reparaties. De dienst is een alternatief voor reparaties van Apple Stores en geverifieerde reparateurs.

Apple breidde de dienst onlangs uit naar de Studio Display, M1 iMac, M1 Mac mini en Mac Studio. Ondersteuning was voorheen beperkt tot de M1 MacBook Air, M1 MacBook Pro, iPhone 12/13 en iPhone SE.

Op dit moment is de uitbreiding uitsluitend beschikbaar voor klanten in de Verenigde Staten. Apple lanceerde de dienst eerder deze maand in acht Europese landen, maar hier worden desktops nog niet ondersteund.

Nederland behoort niet tot de Europese landen. Het is niet duidelijk of en wanneer Apple de reparatiedienst naar Nederland uitbreidt.

Beperkingen

Self Service Repair debuteerde in april in de Verenigde Staten. De dienst was aanvankelijk gericht op iPhones. Apple lanceerde het initiatief in reactie op kritiek over beperkingen op reparatiediensten van derden.

Sommige gebruikers verwelkomen ondersteuning voor eigen reparaties, maar volgens ArsTechnica zijn velen beter af bij een professionele reparateur. Het vinden van dergelijke reparateurs kan uitdagend zijn, want bedrijven moeten door Apple worden geverifieerd om reparaties uit te kunnen voeren zonder de serviceovereenkomsten van apparaten te schenden.

Het is mogelijk om apparaten te laten repareren bij niet-geverifieerde bedrijven, maar Apple raadt dit om verschillende redenen af — iets dat al lange tijd wordt bekritiseerd door journalisten en gebruikers.

Naast Apple Stores, geverifieerde reparateurs en reparatiekits heeft Apple een abonnementsdienst, AppleCare+. De meeste reparaties zijn gratis voor abonnees. Daarnaast kunnen gebruikers zonder abonnement de dienst gebruiken om apparaten voor een vast bedrag te laten repareren.

