EnGenius heeft met de ENH500-AX een nieuw Wi-Fi 6 access point gelanceerd. Het product ondersteunt transmissiesnelheden tot 1Gbps en kan tot wel 200 camera’s in 1080p ondersteunen.

De ENH500 is uitgerust met een Qualcomm Wi-Fi 6 2×2 microprocessor die deze connectiviteitsvereisten aan zou moeten kunnen. Daarbovenop belooft het een “nadeloze gebruikservaring” op te leveren. De ENH500-AX is uitgerust met twee Ethernet-poorten.

Het bedrijf hoopt met het nieuwe product in te spelen op de huidige wens vanuit consumenten en bedrijven naar meer connectiviteit. Steeds meer apparatuur is met elkaar verbonden, waardoor netwerkprestaties steeds belangrijker worden. Gezien de opkomst van smart homes is het nut van een hoogwaardige draadloze verbinding belangrijk geworden om optimaal gebruik te kunnen maken van de features die de gerelateerde smart devices met zich meebrengen. Dit kan zo banaal zijn als het aan- en uitdoen van lichten als het timen van wascycli of het draaien van beveiligingscamera’s. Ook voor professionele doeleinden zorgen IoT-devices en -sensoren ervoor dat netwerkprestaties van cruciaal belang zijn.

Geschikt voor (heel veel) beveiligingscamera’s

Wie een woning of bedrijfsterrein wil voorzien van beveiligingscamera’s, is afhankelijk van een goede connectie om de effectiviteit te garanderen. Een enkele ENH500-AX zou 200 camera’s op 1080p-resolutie aankunnen, terwijl het 20 simultane 4K-transmissies aankan.

Installatie

De installatie en configuratie van de access point kan via de EnWiFi-app. EnGenius belooft dat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over een complexe installatie om alsnog van de hoge snelheid te kunnen profiteren.

EnGenius produceert nog meer netwerk-gerelateerde producten. In april schreven we bijvoorbeeld een recensie over de EnGenius Cloud ESG510 gateway, waar we te spreken waren over de krachtige hardware en de site-to-site VPN-mogelijkheden.

Tip: EnGenius Cloud ESG510 gateway review: 3 WAN-verbindingen in klein doosje