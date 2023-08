Microsoft heeft een uitnodiging verzonden voor een “special event” op 21 september in New York. Het bedrijf heeft er verder geen details bij verschaft, maar het laat zich raden dat er grote aankondigingen aan gaan komen. AI en nieuwe hardware lijken op de agenda.

Microsoft onthulde vorig jaar de nieuwe Surface-laptops en andere producten in oktober, maar daarvoor heeft het altijd voor september gekozen. Onder de verwachte aankondigingen dit jaar vallen de Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2 en Surface Laptop Go 3. Deze zouden volgens ingewijden in de herfst beschikbaar moeten komen. Zodra de specificaties hiervan duidelijk zijn, is al gauw in te schatten welke prestaties we mogen verwachten, omdat ze gebruik zullen maken van bekende Intel- en Nvidia-producten. Volgens XDA Developers krijgt de Surface Laptop Go 3 echter niet de allernieuwste CPU’s van Intel: een 12e generatie i5.

Kleinere portfolio, maar wel meer AI?

CEO Satya Nadella had werknemers eerder dit jaar al verteld dat Microsoft voortaan geen muizen, keyboards en webcams gaat produceren. Op die fronten zijn er genoeg alternatieven, dus de koerswijziging zal weinig effect op consumenten hebben.

Wat AI betreft valt er veel te verwachten. Microsoft sloot een miljardendeal met OpenAI eerder dit jaar en heeft sindsdien de gehele 365-suite uitgerust met AI-Copilots op basis van technologie van dat bedrijf. Om die reden mogen we aannemen dat er uitbreidingen zullen zijn op dit front, terwijl het van plan zou zijn AI-diensten via de Azure Marketplace aan te bieden in samenwerking met Databricks.

In ieder geval is er al veel bekend over wat Microsoft van plan is met de grote Windows-update: Windows 11 23H2. Daar schreven we al eerder een uitgebreid stuk over.

