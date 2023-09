HP blijft laserportfolio – en de software en diensten eromheen – verder ontwikkelen om te blijven voldoen aan de wensen en eisen van vandaag.

Er gebeurt anno 2023 nog genoeg interessants op de printermarkt. Dat verwacht je in eerste instantie wellicht niet, omdat printers en MFP’s niet echt de naam hebben dat ze zich op de bleeding edge van de technologische ontwikkelingen bevinden. Na een gesprek met Hans van Barel, Print Category Manager/Lead bij HP voor de Benelux, is het echter duidelijk dat deze markt nog voldoende uitdagingen en groeimogelijkheden heeft voor het bedrijf. Deels heeft dat te maken met veranderende omstandigheden in de wereld, deels ook met de onderliggende technologie. We gaan daar in dit artikel wat dieper op in.

Laser is de technologie voor zakelijke toepassingen

De printermarkt heeft in de afgelopen 10-15 jaar een interessante ontwikkeling doorgemaakt. We volgen deze markt al minstens zo lang en hebben zaken behoorlijk zien verschuiven. Een van de ontwikkelingen was de opkomst van inkjetprinters en -MFP’s voor zakelijke omgevingen. Bij HP waren dat de PageWide-modellen. Deze hadden een paginabrede printerkop met heel veel spuitmondjes, waarmee het mogelijk was om de prestaties op het gebied van afdruksnelheid van laserprinters te evenaren.

Deze modellen van HP, en soortgelijke apparaten van concurrenten, werden een grote toekomst toegedicht. Toch besloot HP twee jaar geleden om de stekker uit deze divisie te trekken. Niet omdat het niet liep, geeft Van Barel aan, maar omdat de verschillen met laser te klein werden. “Er moet voldoende reden zijn om twee portfolio’s te beheren, deze moeten voldoende onderscheidend zijn van elkaar”, geeft hij aan. Toen HP in 2012/2013 deze markt betrad, was het verschil tussen dit type inkjets en laserprinters zeer groot op het gebied van kosten en stroomverbruik. “Dat verschil was te klein geworden, dus ligt alle focus en innovatie tegenwoordig op laser”, verwoordt Van Barel de conclusie van HP. Inkt is voor consumenten, met een klein beetje small business.

Inhaalbeweging in verkopen

Nu we duidelijk hebben waar de focus van de printingdivisie van HP ligt, kunnen we kijken naar de ontwikkelingen van vandaag. Het woord dat dan meteen boven komt bij Van Barel is ‘inhaalbeweging’. Zeker in het instapsegment voor laserprinters en -MFP’s was er weinig beschikbaarheid in de afgelopen jaren. Denk aan het bestverkopende model in deze klasse, de LaserJet Pro MFP M479. Dit vanwege de tekorten aan grondstoffen en onderdelen. Sinds eind vorig jaar is deze weer goed op voorraad, waarna ze als warme broodjes over de toonbank gingen. Inmiddels is dit model opgevolgd door de LaserJet Pro MFP 4202/4302, waarover je binnenkort een uitgebreide review op onze website kunt lezen.

Hans van Barel, Print Category Manager/Lead bij HP voor de Benelux

Naast het einde van de onderdelentekorten, speelde er uiteraard nog iets, namelijk hybride werken. Na de coronacrisis was er een uitgelezen mogelijkheid om kantoren en thuiskantoren te voorzien van nieuw materiaal. Als overkoepelende trend ziet Van Barel dan ook een sterke groei in kleuren MFP’s, maar ook kleinere zwart-wit-modellen. De eerste zullen meer hun weg vinden naar kantooromgevingen, de tweede wellicht meer naar de thuiskantoren.

Al met al constateert Van Barel trends die een positieve impact hebben op de markt. Hybride werken zal ook niet weggaan, is zijn overtuiging. Hij ziet ook wel dat kantoren weer voller raken, maar “er zal wel iets definitief veranderd blijven”. Ook als een medewerker maar twee van de vijf dagen thuiswerkt, kan deze een printer of MFP nodig hebben. Let wel, hij ziet geen grote projecten voorbijkomen waarin organisaties massaal thuiswerkprinters inkopen. Dat zal meer ad-hoc gaan via webshops van resellers. Maar de verkoopcijfers liegen niet, de modellen die zich richten op thuiswerkers zitten evenals de modellen voor gebruik op kantoor in de lift.

HP Smart Heb je het over een printer of een multifunctional, dan heb je het ook al snel over het installeren van een driver. Dat moest je heel lang geleden ook doen voor andere onderdelen zoals monitoren. Inmiddels werkt vrijwel alles al zonder dit soort drivers, die je zelf moet installeren. “Eigenlijk is de klassieke driver niet meer van deze tijd”, stelt Van Barel dan ook. Bij HP heeft men dit opgelost door HP Smart te ontwikkelen. Dat is een applicatie die je op een Windows-machine in de Microsoft Store kunt vinden. Dit is in principe de driver en beheerapplicatie in een. HP duwt de meeste gebruikers in kleine en middelgrote omgevingen naar deze applicatie. In grote omgevingen regeert de universal driver nog altijd, ook al ziet Van Barel daar ook al wel een verschuiving richting HP Smart.

Inhaalbeweging voor managed print

Naast de inhaalbewegingen die HP min of meer ‘overkomen’ (omdat de vraag door externe factoren toeneemt), moet het zelf ook actief aan de slag met een inhaalbeweging. “Managed print heeft een inhaalbeweging nodig, om aan te sluiten bij hoe mensen werken”, geeft Van Barel aan. Mensen werken verspreid over meerdere locaties, maar de printserver staat vaak nog als enige toepassing ergens lokaal binnen het bedrijf. “Dat is niet logisch, dat kan ook prima in de cloud”, stelt hij. Ook op het gebied van scannen ziet hij nog wel wat verbeterpunten: “Scannen vindt nog steeds vaak standaard plaats naar email, niet naar een cloudomgeving.” Die scan die aan de email hangt wordt dan vaak weer afgedrukt. Dat is niet bepaald duurzaam, iets waar HP zich al heel lang naar buiten toe voor inzet, getuige de vele jaarrapporten rondom ESG die het al heeft geproduceerd.

Een ander punt waarom Managed Print Services (MPS) een inhaalbeweging moeten maken is op het gebied van endpoint security. Daar doet HP zelf onder de paraplu van The Wolf al behoorlijk wat aan. Zo checken zakelijke printers van HP de integriteit van het BIOS en de hardware. Afhankelijk van welke lijn je afneemt, is ook een golden copy van de firmware airgapped op de machine opgeslagen. Dan kan een printer zich ook altijd zelf herstellen.

Herstellen vanaf een golden copy is echter iets waarvoor je een machine uit de Enterprise-lijn nodig hebt. De LaserJet Pro-lijn biedt dit laatste niet. Hetzelfde geldt voor Memory Shield, waarmee HP buffer overflow-aanvallen tegen kan gaan. Dat zijn de meest voorkomende aanvallen op printers. We schreven hier in het verleden al eens een artikel over. De reden dat dit niet op de Pro-lijn zit, heeft te maken met de gebruikte chips en andere hardware. Deze technologie zal dus ongetwijfeld in de loop der jaren doordruppelen van Enterprise naar Pro.

Daarnaast moet het servicemodel van MPS slimmer gemaakt worden, is Van Barel van mening. Dit kan door gebruik te maken van Big Data en Machine Learning algoritmes. “Dat is waar HP innovatie gebracht heeft in de MPS-markt met onze HP Smart Device Services oplossing”, volgens Van Barel. Met deze oplossing kunnen klanten printers op afstand monitoren. Op basis van de AI-engine kan het dan storingen voorspellen. Een technisch medewerker kan vervolgens het probleem oplossen, nog voordat een gebruiker er last van ondervindt.

Al met al heeft MPS wat last van de wet van de remmende voorsprong, volgens Van Barel. “MPS was eigenlijk wel vooruitstrevend, want het was de subscription-wereld 15 jaar voor. Nu wordt het echter ingehaald op dit punt.” Er is op dit moment nog geen abonnementsmogelijkheid voor MPS. Dat gaat ongetwijfeld veranderen in de toekomst, maar HP moet dus nog wel wat stappen zetten.

Duurzaamheid

Het is vrijwel onmogelijk om een gesprek over printers en printing te hebben zonder het over duurzaamheid te hebben. Dat is dan ook een belangrijk focuspunt voor de nieuwe LaserJet Pro 4202/4302-lijn waar we het hierboven ook al even over hadden. Dit heeft vooral te maken met de nieuwe toner die HP gebruikt voor deze modellen. Toner speelt namelijk een cruciale rol in het energieverbruik van een laserprinter. Dat moet eerst smelten voor het op een vel papier terecht komt. Hoe lager deze smelttemperatuur is, uiteraard zonder de kwaliteit van de afdrukken negatief te beïnvloeden, des te minder vermogen neemt de printer op uit het stopcontact.

In 2015 waren we aanwezig bij een evenement van HP waar een dergelijke verlaging van de smelttemperatuur het grote nieuws was. Nu, acht jaar later, heeft HP met de TerraJet-toner de volgende stap gezet. De verlaagde smelttemperatuur heeft volgens opgave van HP significante energiebesparing tot gevolg. Het gaat hier om een afname van 27 procent tijdens het printen. Daarnaast zijn de cartridges kleiner geworden. Dat zorgt voor minder verpakkingsafval.

De HP Color LaserJet Pro 4302, een van de nieuwe modellen die gebruikmaken van de TerraJet-toner.

De lagere smelttemperatuur heeft ook een positief effect op de opwarmtijd van de machine. Dat betekent dat de eerste afdruk er sneller uit is. Dat is op zich niet enorm interessant meer, omdat het aantal pagina’s per minuut niet meer zo onderscheidend is als vroeger. Interessanter is dat een lagere smelttemperatuur moet zorgen voor een betere kleurweergave. In het algemeen geldt namelijk dat een lagere temperatuur rijkere kleuren mogelijk maakt.

Op zich is bovenstaande belangrijk als een organisatie een zo klein mogelijke voetafdruk wil hebben. Van Barel is echter ook wel zo nuchter om te stellen dat het grootste gedeelte van deze voetafdruk niet afkomstig is van de technologie en van de machines zelf, maar van het papier dat gebruikers er doorheen sturen. Op dat punt is het dan ook relevant om te vermelden dat deze nieuwe instaplaserlijn de eerste is van HP die alleen als duplex-model te koop is. Dat wil zeggen, op alle beschikbare modellen kun je standaard dubbelzijdig afdrukken. Dat was tot de vorige lijn in deze prijsklasse nog niet het geval. HP moedigt daarnaast ook het gebruik van pull-printing aan. Niet alleen omdat dit een hogere mate van veiligheid heeft, maar ook omdat je hierdoor bewuster print.

Veel innovatie, ook in de toekomst

Al met al is het duidelijk dat we in de inleiding geen fabeltjes vertelden toen we stelden dat er veel interessante dingen gebeuren op de printingmarkt. HP is het aan zijn stand als leidende leverancier in deze markt verplicht om ook hier het voortouw te nemen. Dat doet het dan ook. Met name de nieuwe TerraJet-toner steelt de show wat ons betreft. Ook op het gebied van security neemt het bedrijf de verantwoordelijkheden serieus. Er ligt verder nog een mooie klus te wachten rondom het moderniseren van het MPS-aanbod. De innovatie is er dus nog zeker niet uit.