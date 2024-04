Windows 11 Insider-build 26100 bevat een aanzienlijk snellere Microsoft Store. De feature werd niet vermeld in de officiële aankondiging van deze nieuwste versie.

Build 26100 richt zich voornamelijk op bugfixes en andere relatief kleine verbeteringen. Zo was het al mogelijk om Copilot in Windows in een regulier applicatievenster te draaien, maar eerder werkte niet alle knoppen naar behoren. Dat zou nu opgelost moeten zijn. Echter blijkt de Microsoft Store eveneens verbeterd te zijn met release v22403. De nadruk ligt daarbij op prestaties.

Met de nieuwe Microsoft Store laden productpagina’s circa 40 procent sneller dan voorheen, terwijl de knop om een product te kopen ook sneller verschijnt. De verbeteringen rusten veelal op snellere checks voor machtigingen en licenties, maar een deel van de versnelling komt door kortere animaties. De splash screen zou voortaan meestal overgeslagen worden waardoor het opstarten van een app niet alleen sneller is, maar dat ook voelt.

Verbeteringen broodnodig

De Microsoft Store biedt installaties die veiliger zijn dan wanneer een gebruiker een conventioneel .exe-bestand downloadt. In navolging van Apple’s App Store de Google Play Store trachtte Microsoft in 2012 deze winkel uit te laten groeien tot de centrale locatie om Windows-apps te downloaden. De applicatie is ingericht om soepel te werken met touchscreens en controllers.

Toch zijn er al jaren genoeg klachten te vinden over de functionaliteit van de Microsoft Store. Allereerst wijkt het af van de traditionele vrijheid die gebruikers met Windows-applicaties genieten, zoals het vrijwel ongelimiteerd aan kunnen passen van gegevens binnen de installatiemappen en het configureren van executables. Daarnaast klagen gebruikers meermaals over trage downloads ten opzichte van een downloadproces buiten de Microsoft Store.

Kortom, er is al geruime tijd ruimte voor verbetering geweest. Een van de ontwikkelaars van de Microsoft Store hint naar meer optimalisaties, maar die mogen gebruikers zelf ontdekken. Het is nog niet duidelijk wanneer de versnelde appwinkel in een reguliere Windows-update verschijnt.

