De wereldwijde verkoop van pc’s en laptops zit in 2024 weer in de lift. Dit constateren de marktonderzoekers van Canalys in een recent rapport. Komend jaar gaan er naar verwachting 267 miljoen exemplaren over de toonbank.

Volgens de marktonderzoekers van Canalys groeit de wereldwijde verkoop van pc’s en laptops weer langzaam, na enkele moeilijke jaren. In het huidige vierde en laatste kwartaal van 2023 zal de verkoop van pc’s en laptops al met 5 procent groeien. Dit komt vooral door de sterke verkoop tijdens de feestdagen en verbeteringen van de globale economie.

De echte stijging zal echter in 2024 plaatsvinden, geven de marktexperts aan. De wereldwijde pc- en laptopverkoop groeit komend jaar met acht procent ten opzichte van dit jaar en moet dan uitkomen op een totaal van 276 miljoen verkochte devices.

Verversingscyclus voor Windows-devices

Een reden voor de te verwachten opleving van de pc- en laptopmarkt is onder meer een verwachte nieuwe verversingscyclus voor op Windows-gebaseerde pc’s en laptops. De verkopen in dit specifieke marktsegment nemen volgens Canalys in 2024 toe met tien procent.

De specialisten zien hierbij vooral een opleving in het consumentensegment waar eindgebruikers eerder hun nieuwe pc- of laptopaankopen gedurende langere tijd uitstelden.

Introductie Qualcomm’s X Elite-processor

Ook de verkoop van op ARM-technologie-gebaseerde pc’s en laptops, zoals de Mac-devices van Apple, krijgt in 2024 waarschijnlijk weer een boost. De introductie van de Qualcomm’s X Elite-processor is hiervan een mogelijke aanjager. Deze processor brengt voor dit type pc’s en laptops onder meer betere batterijfunctionaliteit.

Komst van AI-pc’s

Een andere belangrijke stimulans is volgens de marktspecialisten de komst van AI-pc’s in voornamelijk de zakelijke markt. In 2024 zullen dit soort pc’s en laptops ongeveer negentien procent van het totaal aantal verkochte devices uitmaken. Zowel de M-series Mac-producten van Apple, als specifieke pc’s binnen het Windows-ecosysteem zullen hiervan profiteren, zegt Canalys.

Daarnaast voorspellen de onderzoekers dat wanneer er meer use-cases voor AI zijn, AI-functionaliteit een eigenschap van pc’s en laptops wordt die consumenten standaard verwachten. Dit betekent dat fabrikanten daarom sneller de ontwikkeling en de adoptie van AI-pc’s en laptops gaan opschalen.

