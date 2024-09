“Iedere organisatie kan iets met een AI-pc”, maar wat precies?

HP ziet zichzelf als de “steward van AI” als het gaat om AI-pc’s, horen we van Edgar Luten en Damien Robben, beiden werkzaam bij het bedrijf. Dat is best een grote verantwoordelijkheid die HP op zich neemt. Geduld en een goede strategie zijn hierbij belangrijk, voor HP maar ook voor organisaties die zich de vraag stellen wat ze met de AI-pc willen doen. De PC-markt is met de komst van de nieuwste AI-pc’s namelijk veelzijdiger geworden, maar daarmee ook complexer.

Met de komst van de Copilot+ AI-pc’s enkele maanden geleden heeft het aanbod van dit nieuwe type pc een boost gekregen. Naast het ‘traditionele’ x86-aanbod van AMD en Intel gaat nu ook Qualcomm zich ermee bemoeien met Arm-gebaseerde machines. Deze maken gebruik van de Snapdragon X Elite en X Plus processors van het bedrijf. Deze leveren op dit moment aanmerkelijk betere AI-prestaties dan bijvoorbeeld de Meteor Lake-processors van Intel.

Intel komt echter later dit jaar met Lunar Lake. De processors in die serie zullen weer betere AI-prestaties hebben dan die van Qualcomm. En zo zal het nog wel even doorgaan, al zal het niet zo zijn dat de NPU (Neural Processing Unit) die zorg moet dragen voor (een deel van) de AI-prestaties van pc’s oneindig door blijft schalen. Dat is niet de bedoeling van een dergelijke chip, die het vooral van de efficiëntie moet hebben. Zo zie je bij Lunar Lake ook al dat het merendeel van de 100+ Tops, de rekeneenheid voor AI-prestaties, niet uit de NPU zal komen, maar voor het grootste gedeelte uit de GPU.

Copilot+ maakt nieuwe toepassingen mogelijk

De dingen die nu al mogelijk zijn met de ingebouwde NPU in met name de Copilot+-pc’s, zijn volgens Robben, Cluster Category Manager Computing bij HP Benelux, al behoorlijk indrukwekkend. Hij heeft het specifiek over iets wat hij zag tijdens de officiële lancering van de Copilot+-pc’s enkele maanden geleden. In de game Minecraft liet het zien hoe spelers adviezen krijgen over hoe ze een huis moeten bouwen. Dat advies werd gegeven door een AI-model dat gebruikmaakt van de NPU en de AI-features van de nieuwe pc’s.

Bovenstaand voorbeeld is niet enorm interessant voor zakelijke omgevingen natuurlijk. Toch kunnen we er wel iets uit leren. Het maakt duidelijk dat er ook voor gebruik binnen organisaties nieuwe toepassingen mogelijk zijn. Een parallel met het Minecraft-voorbeeld hierboven is de integratie van een soort coach die medewerkers bijstaat tijdens meetings en calls.

AI komt breder beschikbaar, maar geduld is belangrijk

Wat de exacte verhoudingen tussen de verschillende spelers in de markt ook zijn, de AI-pc staat nog in de kinderschoenen, zoveel is wel duidelijk. Het feit dat er nu al wel een soort spectrum aan AI-pc’s aangeboden kan worden, is voor HP in ieder geval al een goede zaak, geeft Robben aan: “We kunnen met de nieuwste pc’s nu AI aanbieden aan de hele community. Een volwaardige AI-pc op basis van Qualcomm en daarnaast de AI-pc’s van AMD en Intel.”

HP mag dan meerdere soorten AI-pc in het aanbod hebben, de Copilot+-pc lijkt voor de meeste tractie te moeten zorgen. “Copilot+ gaat een enorme driver worden”, in de woorden van Luten, Category Manager Workstations bij HP Benelux. Hij ziet daarbij ook duidelijk dat de beschikbaarheid van nieuwe mogelijkheden van een pc er ook voor zorgt dat er extra applicaties beschikbaar komen, of bestaande applicaties sneller worden voorzien van een update. Er kan dan ook sprake zijn van het verplaatsen van bepaalde workloads naar de devices toe. “Als men eenmaal ziet dat er op een device van alles gedaan kan worden [op het gebied van AI, red.], wordt de cloud minder aantrekkelijk, omdat dat te lang gaat duren”, stelt hij.

Er gaat dus nog wel het nodige gebeuren op het gebied van AI-pc’s en de workloads, processen en functies die ze op zich kunnen nemen. Tegelijkertijd constateert Robben ook het volgende: “Het is een complexe tijd, met meerdere generaties naast elkaar.” De markt als geheel, naast HP ook de partners en de eindgebruikers, zal dus wat geduld moeten hebben. Luten vergelijkt het met de overstap van Windows 10 naar Windows 11. Het heeft nu eenmaal tijd nodig voordat organisaties overstappen van het ene naar het andere platform.

Qualcomm als nieuwe speler

Bovenstaande is wat ons betreft een belangrijke constatering; de AI-pc is uiteindelijk een ander, nieuw platform. Als een organisatie er (nog) geen meerwaarde in ziet, zal deze niet overstappen. Dit betekent niet dat het nooit gebeurt, al dan niet op een organische manier. Maar het geeft wel aan dat het tijd nodig heeft. Voor HP is het zaak om deze overstap zo interessant mogelijk te maken. Daarover spraken we recent nog met Koen van Beneden en Cihangir Kocak van het bedrijf. Klik hier als je dat artikel er ook even bij wilt pakken.

Nog los van de nieuwe manier van denken over een pc na de komst van AI, is het natuurlijk ook nog eens zo dat er met de Qualcomm Snapdragon X Elite en X Plus ook wezenlijk andere chips in een deel van het AI-pc-aanbod zitten. Luten geeft aan dat de op Qualcomm gebaseerde producten goed verkopen als je het vergelijkt met andere nieuwe producten. Wel maakt hij daarbij meteen de kanttekening dat de meeste Copilot+-pc’s consumentenproducten zijn.

“Ik denk niet dat consumenten voor deze nieuwe pc’s gaan vanwege de mogelijkheden die Copilot biedt, maar meer voor de form factor en de accuduur”, is Luten realistisch. Voor de zakelijke markt ligt het allemaal wat anders. Daar moet niet alleen Copilot+ een verschil gaan maken. Organisaties krijgen ook te maken met de fundamenteel andere architectuur van Arm ten opzichte van x86.

Hoe verander je de perceptie in de markt?

Robben noemt het in de zakelijke markt zetten van Qualcomm-gebaseerde AI-pc’s dan ook een big challenge. Dat is niet alleen zijn eigen overtuiging, “dat hoor ik ook van klanten”, geeft hij aan. Als het gaat om het draaien van legacy applicaties, zullen organisaties geneigd zijn om x86 te verkiezen boven Arm. Echt nodig is dat in principe niet meer, stelt hij terecht. Dit omdat vrijwel alle x86-applicaties prima via een emulator op een Arm-pc kunnen draaien. Het is echter altijd sterker als zaken native op een platform draaien dan via een emulator. Dus een deel van de onzekerheid kan ook zitten in de verwachtingen rondom de ambities van softwareleveranciers om specifiek voor Arm te ontwikkelen.

We kunnen ons ook voorstellen dat er vanuit organisaties vragen zijn over het beheer van Arm-pc’s ten opzichte van x86-machines. Dat moet ook goed op orde zijn natuurlijk. Ook op dit punt zullen organisaties wellicht geneigd zijn om toch vooral voor de ‘veilige keuze’ te gaan en x86-machines aan te schaffen. Die reflex moet dus ook te lijf gegaan worden. “Daar heeft HP een belangrijke rol te spelen, om – samen met Microsoft en Qualcomm – de discussies en use-cases te starten”, is Robben zich bewust van de rol die HP en partners hierin moeten spelen.

AI-pc heeft iedere organisatie iets te bieden

Het is goed om te horen en te zien dat HP zich bewust is van wat er moet gebeuren om de AI-pc ook in de zakelijke markt echt te laten landen. Het geduld waarmee het bedrijf deze uitdaging aanvliegt geeft aan dat er echt goed over nagedacht is. Het is niet even snel mee springen op een hype. Althans, zo komt het niet over op ons. Dat zou ook niet goed zijn, als we akkoord gaan met de heersende opvatting dat AI-pc’s voor een grote verandering zullen zorgen.

Tot slot van ons gesprek vragen we aan beide heren of ze nog concrete adviezen hebben voor organisaties met betrekking tot de AI-pc. Luten geeft aan dat je ermee om moet gaan zoals je altijd met nieuwe technologieën omspringt. “Als je nieuwe dingen doet, moet je zeker aan AI denken [op AI-pc’s, red.]. Dat kan in een callcenter zijn, maar bijvoorbeeld ook coaching on the job”, geeft hij aan. Robben geeft als tip om goed naar de persona’s binnen de organisatie te kijken. Wie kan er iets mee en wie niet? Dat vereist dus wel een tamelijk bewuste manier van omgaan met iets wat nog niet heel erg geland is. Vooral bedrijven die graag vroeg instappen in nieuwe technologieën zouden hier al mee kunnen beginnen.

De laatste tip die Luten en Robben ons geven is dat we ons niet blind moeten staren op de Copilot- en Copilot+-functionaliteit van AI-pc’s. “Dat is maar een ding, er zijn nog veel meer applicaties die het werk van iedereen kan veranderen.” Hij is er dan ook heilig van overtuigd dat iedereen iets kan met de AI-pc. “Het vraag alleen een beetje tijd”, stelt hij tot slot. Gelukkig is de AI-pc een marktbrede verandering, dus die tijd is er op zich ook wel. Het is echter wel zaak dat er progressie in de zaak blijft zitten.

We zullen in ieder geval nog veel van HP en de pc-industrie als geheel gaan horen over de AI-pc. Waar we vooral benieuwd naar zijn op de kortere termijn is hoe de Qualcomm-gebaseerde AI-pc’s het gaan doen in de zakelijke markt. Aan de langere termijn denken we maar niet al te veel. Daarvoor is de AI-pc simpelweg nog niet lang genoeg op de markt.

