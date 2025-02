Dell en HP profiteren van groei pc-markt, maar beleggers zijn somber

Aandelen van Dell Technologies daalden in de handel na sluitingstijd, nadat het bedrijf kwartaalcijfers rapporteerde die onder de verwachtingen lagen en een gemengde omzetprognose gaf voor het huidige kwartaal.

De fabrikant van datacenterinfrastructuur en pc’s meldde een winst per aandeel van $2,68, exclusief bepaalde kosten zoals aandelencompensatie, wat hoger was dan de Wall Street-verwachting van $2,53 per aandeel. Dit meldt SiliconANGLE.

Qua omzet stelde Dell teleur. De verkoop bedroeg $23,9 miljard in het kwartaal, een stijging van 7% ten opzichte van een jaar eerder, maar ruim onder de analistenconsensus van $24,55 miljard. De nettowinst steeg naar $1,53 miljard, vergeleken met $1,21 miljard een jaar eerder.

Het aandeel Dell zakte 2% na sluiting. Over de afgelopen twee jaar is het aandeel meer dan 50% gestegen door de sterke vraag naar AI-servers met Nvidia’s grafische processors, waaronder de nieuwste Blackwell-chip. Dell is een van ’s werelds belangrijkste leveranciers van Nvidia-gebaseerde servers en verkoopt deze onder andere aan Elon Musk’s xAI.



Dell’s COO Jeff Clarke zei in een gesprek met analisten dat het bedrijf in fiscaal 2025 voor ongeveer $10 miljard aan AI-servers verkocht. Hij verwacht dat dit in het huidige jaar oploopt tot $15 miljard. Tot nu toe heeft het al voor $4,1 miljard aan AI-serverorders die nog uitgevoerd moeten worden.

Voor het huidige kwartaal verwacht Dell een omzet tussen de $22,5 miljard en $23,5 miljard, iets onder de analistenconsensus van $23,59 miljard. De winstverwachting van $1,65 per aandeel ligt ook onder de voorspelde $1,76 per aandeel.

Voor het hele jaar voorziet Dell een omzet tussen de $101 miljard en $105 miljard, wat grotendeels overeenkomt met de analistenverwachting van $103,17 miljard. De winst per aandeel zal naar verwachting $9,30 bedragen, net iets hoger dan de voorspelling van $9,23.

Infrastructuurdivisie groeit, pc-markt blijft achter

De omzetgroei in het afgelopen kwartaal werd vooral gedreven door de Infrastructure Solutions Group, die serverproducten, opslag-arrays en netwerkapparatuur omvat. De inkomsten uit deze divisie stegen met 22% naar $11,35 miljard, maar bleven achter bij de analistenprognose van $11,7 miljard.

De ISG-divisie draait goed, hoewel de overgang naar Blackwell voor wat volatiliteit in het kwartaal zorgde, was de mening van Dave Vellante. Hij is hoofdanalist bij onderzoeksbureau theCUBE Research. Toch is het volgens hem bemoedigend dat de ISG-omzet met 22% groeide en de operationele winst in de divisie met 44% steeg. Dat toont volgens Vellante aan dat Dell schaalvoordelen behaalt met AI-servers. Daarnaast wijst hij op een grote deal met xAI, die de orderportefeuille vergroot en in de komende kwartalen tot extra omzet zal leiden.

De Client Solutions-divisie, die pc-verkoop omvat, behaalde een omzet van $11,88 miljard, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar. Analisten rekenden echter op $11,98 miljard. Dell kondigde aan dat het zijn jaarlijkse dividend met 18% verhoogt, naar $2,10 per aandeel.

Kansen voor verdere groei

Volgens Vellante verwacht Dell een omzetgroei van 8% tot 10%. Hij stelt dat een bedrijf van Dell’s omvang, met bijna $100 miljard aan omzet, veel mogelijkheden heeft om AI intern in te zetten. En zo de kosten te verlagen. De kapitaalallocatie blijft gunstig voor aandeelhouders, zo meende hij.

Holger Mueller, analist bij Constellation Research, merkte op dat investeerders zich waarschijnlijk zorgen maken over de aanhoudende zwakte in de pc-markt, waarbij commerciële pc-verkopen nauwelijks de inflatie bijhouden en consumentenaankopen achterblijven. Toch presteerde Dell uitstekend qua winstgevendheid, met een winststijging per aandeel van bijna 40% over het hele jaar.

Concurrenten vallen tegen

Dell was niet het enige technologiebedrijf dat beleggers teleurstelde. Ook HP en NetApp boekten tegenvallende resultaten, waardoor hun aandelen na sluiting daalden.

HP rapporteerde een gemengde prestatie, met een winst van $0,74 per aandeel, net onder de verwachte $0,75. De omzet steeg met 2% naar $13,5 miljard, wat de prognose van $13,39 miljard overtrof.

Voor het tweede fiscale kwartaal verwacht HP een winst tussen de $0,75 en $0,85 per aandeel, lager dan de consensus van $0,86. Deze prognose omvat een negatieve impact van $0,13 door herstructureringskosten. Als reactie daalde het aandeel HP met meer dan 3%.

NetApp werd nog harder getroffen, met een koersdaling van meer dan 14% na het verlagen van de omzet- en winstverwachtingen voor fiscaal 2025. Het bedrijf wijt dit aan zwakke vraag naar datadiensten.

NetApp voorspelt nu een aangepaste winst tussen de $7,17 en $7,27 per aandeel, lager dan de eerdere prognose van $7,20 tot $7,40. De omzetverwachting is verlaagd naar een bereik van $6,49 miljard tot $6,64 miljard, vergeleken met de eerdere schatting van $6,54 miljard tot $6,74 miljard.

Ook de resultaten van het afgelopen kwartaal waren teleurstellend, met een winst van $1,91 per aandeel (in lijn met verwachtingen), maar een omzet van $1,64 miljard, onder de prognose van $1,69 miljard.