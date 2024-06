Google integreert ChromeOS met de Android-stack om AI-functies sneller beschikbaar te maken voor onder meer Chromebooks. Ook wil Google hiermee de interoperabiliteit van apparaten verbeteren die op Google-software draaien.

Dit houdt onder meer in dat de Android Linux-kernel en Android-frameworks worden gebruikt als foundation-elementen van ChromeOS, dat volgens Google veel mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling van dit besturingssysteem. Er zijn overigens al Android-apps beschikbaar op ChromeOS, daarnaast kondigde Google onlangs ook aan dat het de Bluetooth-stack van ChromeOS per versie 122 gaat vervangen door die van Android.

Door de op Android gebaseerde-stack over te nemen, voorkomt Google dat de uitrol van AI-functionaliteit in ChromeOS achterblijft bij die van Android-apparaten. Door ChromeOS ‘meer Android’ te maken, hoopt Google AI-processen te versnellen, technische processen te vereenvoudigen en de interoperabiliteit tussen apparaten zoals telefoons, accessoires en Chromebooks te verbeteren, aldus het bedrijf in een blogpost.

Naadloze overgang

Google belooft dat het toevoegen van Android aan ChromeOS geen gevolgen heeft voor zaken als security, de gebruikelijke interface en bestaande beheermogelijkheden. Daarmee hoopt het bedrijf de klantenkring van scholen en bedrijven die op de Chromebook-trein zijn gesprongen gerust te stellen.

Google zegt er overigens wel bij dat het nog even kan duren voordat gebruikers daadwerkelijk iets gaan merken van de integratie, áls ze daar al iets van gaan merken. De techreus wil de implementie namelijk gefaseerd aanpakken en de overgang te zijner tijd ‘naadloos’ maken voor gebruikers. Voor het zover is, kunnen gebruikers nog steeds ‘gewone’ softwareupdates verwachten voor hun ChromeOS.

AI-features naar Chromebook Plus

Google heeft zijn duurdere Chromebook Plus-lijn onlangs uitgebreid met een groot aantal nieuwe AI-features. De meest in het oog springende daarvan is ‘Help Me Write’. Gemarkeerde tekst wordt met hulp van AI-functionaliteit verbeterd, samengevat of krijgt een andere intonatie. Zo herkent de tool of het wellicht handig is een professionelere toon aan te nemen binnen de context van een e-maildiscussie.

In tegenstelling tot Microsofts Copilot- en Copilot+-producten die een NPU moeten hebben om zich een ‘echte’ AI-pc te mogen noemen, zijn er voor de AI-functionaliteiten van Google geen verdere specificaties vereist, afgezien van die waar Google om vraagt om een Chromebook Plus-predikaat te verdienen.

