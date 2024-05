Google verstevigt de Chromebook Plus-lijn met een groot aantal nieuwe AI-features.

Chromebook Plus werd in oktober vorig jaar geïntroduceerd als premium en AI-gedreven lijn van (anderszins vrij goedkope) Chromebooks. ChromeOS debuteerde op de Plus-lijn met AI-features om ruis in het webcambeeld weg te nemen, maar de ambities waren een stuk ambitieuzer. Het doel was om een volwaardige AI-assistent te realiseren op ChromeOS. Een concretere stap richting dat ideaal zojuist gezet.

Built-in, ook zonder NPU

De nieuwe features zijn sterk uiteenlopend. Het meest in het oog springende is ‘Help Me Write’. Gemarkeerde tekst kan met hulp van AI-functionaliteit verbeterd worden, een andere intonatie krijgen of samengevat worden. Zo herkent de tool of het wellicht handig is een professionelere toon aan te nemen binnen de context van de e-maildiscussie in kwestie.

Ten tweede biedt Google voortaan Magic Editor voor Google Photos, exclusief voor Chromebook Plus. Dit staat gebruikers toe om foto’s te bewerken met AI-hulp. Zo verwijdert de Magic Editor ongewenste personen in de achtergrond en kan een onhandig geplaatste vinger in de hoek van de foto worden geschrapt. John Maletis, VP van ChromeOS, benadrukt dat het de eerste functie van deze soort is die binnen een desktop-OS draait.

Opvallend is dat de vereisten voor deze AI-functies helemaal geen specifieke systeemeisen bevatten, afgezien van de zuinige specificaties waar Google om vraagt om een Chromebook Plus-predikaat te verdienen. Geen NPU komt hierbij kijken dus, in tegenstelling tot Microsofts Copilot- en Copilot+-producten die ‘AI-pc’s’ genoemd worden.

Verder zijn er generatieve AI-wallpapers en achtergronden voor videocalls, die variëren van eigenaardig naar professioneel.

Tip: Deze grote computermerken kondigen al hun eigen Copilot+ pc’s aan

Weerlegging AI-frenzy

Onlangs grapte TSMC-CEO C.C. Wei dat je net zo goed een pc kan weggooien als het geen “AI-pc”-stickertje bevat. Maletis wil juist het tegendeel bewijzen: de optimalisaties omtrent AI-workloads “schalen op elke Chromebook Plus”. Kortom: ook een oudere Intel Core i3 zonder NPU kan met Google’s Help Me Write en beeldbewerking uit de voeten.

Dit terwijl de functionaliteit op OS-niveau werkt. Geen enkele app hoeft dus AI-functies te ondersteunen om alsnog Help Me Write te kunnen uitvoeren. Het maakt dus niet uit of je een WhatsApp-bericht, Google Docs-bestand of Slack-boodschap typt, Google’s AI kan ermee aan de slag.

Betaald voor Gemini bij aanschaf Chromebook

Ook bevat elke Chromebook Plus voortaan de Gemini-app. Hiermee kunnen gebruikers ‘diepe’ gesprekken voeren over hun dagplanning, werk of creatieve ideeën. Wie een Chromebook Plus aanschaft, krijgt tevens 12 maanden gratis toegang tot Google One AI Premium, dat normaliter 18,99 euro per maand kost. In feite is dit dus inbegrepen in de prijs van een Chromebook Plus, hoewel er al modellen beschikbaar zijn vanaf 349 dollar – Europese prijzen werden nog niet gedeeld.

Dit premium-pakket bevat Gemini Advanced, Gemini for Workspace en 2TB aan online opslag. Hierbinnen kunnen gebruikers werken met Gemini 1.5 Pro, befaamd om zijn reusachtige context windows van 1 miljoen tokens. Concreet betekent dit dat je ellenlange documenten kunt voeden aan het model, dat vervolgens rekening kan houden met alle verschafte informatie. Maletis suggereert het bevragen van documenten zodat niemand meer naar een specifieke passage hoeft te zoeken.

Lees ook: Gemini 1.5 is veel meer dan een nieuw foundation model

Maletis en co eindigen met een blik naar de toekomst. De AI-functie “Where Was I” maakt het mogelijk om terug te keren naar een oude snapshot van de desktop en geopende apps. Verder zal Help Me Write zich uitbreiden naar “Help me read & understand”, waarbij de AI-assistentie zich binnen een bepaalde context kan aanpassen. Zo gedraagt de AI-functie zich als een leraar als de gebruiker naar lesstof kijkt.

Andere opties breiden voornamelijk de toegankelijkheid van Chromebooks verder uit. Live transcription en live translation zijn exact wat ze beloven, terwijl ChromeOS op den duur ook met enkel gezichtsuitdrukkingen en stembediening kan werken.