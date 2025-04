AutonomyAI haalt miljoenen op voor front-end development AI-agents

Het Amerikaanse AutonomyAI is uit de stealthmodus gekomen met 4 miljoen dollar (3,6 miljoen euro) pre-seed funding. Het bedrijf zet in op snellere en betere front-end ontwikkeling voor bedrijven via autonome AI-agents. De oplossing integreert direct met bedrijfssystemen, waardoor AI-agents in context werken en productiewaardige code leveren in enkele minuten.

AutonomyAI heeft een eigendomsplatform ontwikkeld genaamd Agentic Context Engine (ACE). Hiermee begrijpen AI-agents organisatiestructuren en kunnen ze zich integreren in bestaande front-end ontwikkelprocessen. De technologie stelt AI-agents in staat om zelfstandig taken uit te voeren met de precisie en stabiliteit die normaal van een senior ontwikkelaar verwacht wordt.

AI-agents in organisatiecontext

In tegenstelling tot eerder beschikbare oplossingen werken de ACE-agents niet meer in isolatie. Ze begrijpen de context van de organisatie en halen zelfstandig informatie op, zoals UI-designs. Ook kunnen ze componenten uit de codebase gebruiken zonder dat een ontwikkelaar dit specifiek hoeft aan te geven.

“Tot nu toe werkten AI-oplossingen voor codeontwikkeling in silo’s, zonder context over de organisatie en haar doelen,” zegt Adir Ben-Yehuda, CEO van AutonomyAI. “Ze hielpen individuele ontwikkelaars bij het voltooien van hun taken in plaats van de taken voor hen uit te voeren volgens de sprintcycli van het bedrijf. Wij informeren onze agents over de behoeften van het bedrijf, waardoor ze simpelweg kunnen ‘doorpakken’. Dit is pragmatische AI – de toekomst van AI-gestuurde ontwikkeling.”

Ervaren team

Het ontwikkelingsteam van AutonomyAI bestaat uit mede-oprichter en CTO Tammuz Dubnov en een groep ingenieurs waaronder vier voormalige CTO’s. Dit team zag het potentieel van AI-agents voor het versnellen van R&D-processen. De pre-seed financiering van 4 miljoen dollar komt onder andere van Inbound Capital, Gilad Shany van IoN Partners en Vikram Makhiija, Senior Director bij Google Cloud Security.

