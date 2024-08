Apple in gesprek met EU over uitrol Apple Intelligence

Apple bekijkt de legale opties om Apple Intelligence naar Europese gebruikers te brengen. De strengere wetgevingen binnen Europa maken het moeilijker dan in Amerika om de AI-software te introduceren.

Recent is de AI Act in werking getreden. Deze regels zijn specifiek voor de EU en leggen AI-producenten regels en wetten op om AI-software betrouwbaar en veilig te maken. De regels gelden voor alle producten die naar Europese gebruikers worden uitgerold.

Apple valt binnenkort onder deze wetgeving, als het zijn eigen AI-software vrijgeeft. Apple Intelligence moet onderdeel worden van iOS 18, waarschijnlijk vanaf een tweede of derde versie van de software.

Uitrol eerder niet mogelijk

Vanaf de aankondiging van de AI-software tot nu leek er nog geen sprake te zijn van een snelle uitrol naar Europese gebruikers. Het bedrijf deelde wel dat de functies bij de lancering alleen in het Engels beschikbaar komen en meer talen worden toegevoegd doorheen het eerste jaar.

Tijdens een call met investeerders sprak Apple-CEO Tim Cook voor het eerst over de beschikbaarheid in Europa en China, meldt 9to5mac. In het beperkte antwoord vertelde hij dat Apple in gesprek is met regulatoren om de AI-features uit te rollen naar “iedereen”. Een exact tijdframe is nog niet beschikbaar, daarvoor wacht Apple af aan welke wetgevingen het dient te voldoen.

“Ons doel is uiteraard om zo snel mogelijk te handelen, omdat het altijd ons doel is om functies voor iedereen beschikbaar te maken. We moeten de wettelijke vereisten begrijpen voordat we ons daartoe kunnen verbinden en een schema hiervoor kunnen opstellen, maar we zijn met beide zeer constructief bezig”, vertelde Cook. Binnen Europa houden specifiek zorgen rondom privacy en security in het oog van de Digital Markets Act (DMA) de uitrol tegen. Het bedrijf deelde deze zorgen al eerder mee en stelde dat een uitrol in 2024 onhaalbaar leek te zijn.

