Tech achter Apple Pay beschikbaar voor andere aanbieders vanaf iOS 18.1

Apple gaat wereldwijd NFC en de ‘tap-to-pay’ Secure Element-functionaliteit in iOS wereldwijd openstellen voor alternatieve aanbieders. Dit moet mogelijk zijn vanaf de release van iOS 18.1. Dit alles vereist wel een contract met Apple en bijkomende kosten.

De nieuwe features zijn binnenkort wereldwijd beschikbaar, hoewel nog niet bekend is wanneer iOS 18.1 lanceert. De uitrol vindt eerst in de VS zelf plaats, maar later ook in Canada, Brazilië, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan.

Dit betekent dat de huidige Apple NFC en Secure Element (SE)-functionaliteit die nog alleen voor Apple Pay en Apple Wallet zelf op iPhones bruikbaar was, nu ook open gaat voor andere aanbieders. Deze aanbieders kunnen vanaf de nieuwe iOS-release ook via gerichte API’s hun eigen contactloze transactiesystemen gebruiken in hun apps.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan contactloze betalingen, maar ook het faciliteren van digitale autosleutels, openbaar vervoerkaarten, slotenopeners, hotelkamersleutels, toegangsbewijzen en loyaliteitskaarten. In de toekomst, geeft Apple aan, worden ook overheidsidentiteitskaarten ondersteund.

Secure Element-technologie

Via de nieuwe API’s kunnen ontwikkelaars binnenkort tevens de bestaande SE-functionaliteit in iPhones aanspreken. SE is een door Apple ontworpen chip voor het opslaan van gevoelige informatie. Deze informatie is alleen toegankelijk via de zogenoemde Secure Enclave dat de encryptie en biometrische data afhandelt. Andere telefoonmakers hebben soortgelijke hardware-implementaties, maar het ontwerp van Apple verschilt ervan.

Adder onder het gras

Vanzelfsprekend is er bij Apple voor ontwikkelaars nog een addertje onder het gras om de technologie van de techgigant te kunnen gebruiken. Ontwikkelaars die de NFC- en SE-functionaliteit van Apple voor hun eigen (betaal)toepassingen willen gebruiken, moeten hiervoor wel eerst een commerciële overeenkomst met Apple aangaan. Ook moeten zij natuurlijk de ‘noodzakelijke kosten’ betalen.

Dankzij EU

Het wereldwijd openstellen van NFC en SE door Apple volgt op de maatregelen die Apple hiervoor binnen de EU moest nemen. Deze openstelling vormde onder meer onderdeel van de maatregelen waaraan Apple in het kader van de Digital Markets Act (DMA) moest voldoen.

De EU dwong hiermee af dat Apple ook andere mobiele wallet-ontwikkelaars de kans geeft toegang te krijgen tot de betaaltechnologie op iPhones.

