ManageEngine voorziet Endpoint Central van DEX-functies

ManageEngine integreert Digital Employee Experience-functionaliteiten in Endpoint Central. De uitbreiding moet IT-teams helpen overschakelen van reactieve naar proactieve ondersteuning door apparaat- en applicatieprestaties beter in de gaten te houden.

De digitale werkplek van nu vereist een proactieve aanpak van IT-beheer. “Ons uitgangspunt is autonoom endpointbeheer via een uniform platform dat er proactief voor zorgt dat alle endpoints aan het beleid voldoen en optimaal blijven presteren”, stelt Mathivanan Venkatachalam van ManageEngine. “DEX-beheer is een van de belangrijkste pijlers die ons dichter bij deze visie brengt.”

Toekomstige releases van Endpoint Central zullen predictive analytics uitbreiden en AI toepassen op telemetrie en workflows. ManageEngine wil zelfherstellende automatisering versterken en ecosysteemintegraties verbreden, waarmee het platform zich aanpast aan de veranderende behoeften van moderne werkplekken.

Monitoring en inzicht combineren

De nieuwe DEX-functies zetten telemetriegegevens om in bruikbare inzichten. Het platform monitort continue CPU-pieken, geheugengebruik en schijfproblemen om vroege signalen van problemen op te sporen. Door monitoring, diagnostiek en geautomatiseerd herstel samen te brengen elimineert Endpoint Central de behoefte aan meerdere tools.

IT-teams krijgen inzicht in verbanden tussen prestatieproblemen en oorzaken zoals hardwareproblemen of resource-intensieve applicaties. Het systeem rangschikt problemen op basis van impact en maakt herstel met Ã©Ã©n klik mogelijk via workflows. Ook krijgen apparaten en apps scores op prestatie en stabiliteit, zodat teams resultaten kunnen vergelijken met organisatienormen.

Proactief aanpakken van prestatieproblemen

De productiviteit van werknemers hangt steeds meer af van de prestaties van hun apparaten en apps. Volgens onderzoek van Gartner geeft 90 procent van de werknemers aan dat digitale technologie hen helpt hun taken efficiÃ«nt uit te voeren. IT-problemen zoals trage opstarttijden of app-crashes blijven echter vaak onopgemerkt tot ze de bedrijfsvoering verstoren.

De DEX-functionaliteiten zijn per direct beschikbaar als standalone SaaS-product DEX Manager Plus of als add-on voor Endpoint Central. De oplossingen zijn wereldwijd verkrijgbaar voor organisaties van elke omvang.

