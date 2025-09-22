OpenAI kiest Apple-partner Luxshare voor bouw AI-apparaat

OpenAI werkt samen met Luxshare, een van Apple’s vaste assemblagepartners, aan de ontwikkeling van een eigen AI-consumententoestel.

Volgens ingewijden gaat het om een prototype dat een zakformaat krijgt en contextbewust moet functioneren. Het apparaat wordt ontworpen om nauw samen te werken met de taalmodellen van OpenAI en vormt daarmee een belangrijke stap in de ambitie van het bedrijf om hardware te ontwikkelen die vanaf de basis is gebouwd rondom kunstmatige intelligentie.

Met de deal haalt OpenAI een partner binnen die beschikt over grootschalige productiecapaciteit. Luxshare assembleert onder meer iPhones en AirPods en zou die ervaring inzetten om de plannen van de AI-ontwikkelaar te ondersteunen. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar andere leveranciers, waaronder het Chinese Goertek, dat componenten zou kunnen leveren zoals luidsprekermodules.

De stap markeert een van de meest gedurfde pogingen van een AI-bedrijf om een eigen apparaat op de markt te brengen. Waar de meeste aanbieders kunstmatige intelligentie integreren in bestaande smartphones en pc’s, kiest OpenAI voor een volledig nieuw producttype. Het is bedoeld om de interactie met AI centraal te stellen. Volgens bronnen waarmee Tom’s Hardware sprak, gaat het daarbij in eerste instantie om een slimme speaker zonder scherm. Dat zou het apparaat in directe concurrentie brengen met Apple’s Siri-apparaten. OpenAI mikt op een eerste productlancering eind 2026 of begin 2027.

Eerder dit jaar onderstreepte OpenAI zijn hardwareambities door de overname van io Products, het bedrijf van voormalig Apple-ontwerper Jony Ive. De deal, ter waarde van ruim 6 miljard dollar, bracht de maker van iconische producten als de iPhone en MacBook Air aan boord. Ive is nauw betrokken bij de vormgeving van de nieuwe apparaten.

OpenAI werft onder Apple-personeel

Daarnaast werft OpenAI actief personeel bij Apple, vooral ontwerpers en ingenieurs met ervaring in audio, gebruikersinterfaces en cameratechnologie. Tom’s Hardware meldt dat meerdere prominente medewerkers inmiddels de overstap hebben gemaakt naar de hardwaretak van OpenAI, die geleid wordt door voormalig Apple-manager Tang Tan.

Volgens de eerste signalen wordt een lancering van de eerste generatie apparaten voorzien tegen eind 2026 of begin 2027. Daarmee heeft OpenAI nog de tijd om zijn prototypes verder uit te werken en de juiste toeleveringsketen op te zetten. Het nieuws had direct effect op de beurskoers van Luxshare. Het aandeel steeg op de beurs van Shenzhen met ongeveer tien procent, waarmee de winst over heel 2025 inmiddels rond de vijftig procent ligt.

Voor Luxshare betekent de deal niet alleen een versterking van zijn positie als toeleverancier van Apple, maar ook een kans om zich in de groeimarkt van AI-hardware te profileren. Het bedrijf overweegt daarnaast een secundaire beursnotering in Hongkong, wat de internationale ambities verder zou onderstrepen.