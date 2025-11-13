De harde schijf is nog niet afgeschreven: tekorten door AI-vraag

Nadat de vraag naar AI-capaciteit al leidde tot torenhoge prijzen van Nvidia-chips en geheugen, blijken harde schijven nu ook lastiger te vinden. Ruim zestig jaar na de bedenking van de HDD blijkt de achterhaalde technologie nog steeds voldoende voor moderne toepassingen.

Laat er geen twijfel over bestaan: het gebruik van harde schijven voor AI is allesbehalve voor de hand liggend. In een domein waar de laagste latency vereist is, zijn HDD-snelheden veelal tien keer trager dan die van SSD’s. Maar om AI-modellen te draaien, is HBM-geheugen nodig dat direct naast de chip geplaatst is. Netwerken hebben met name moeite om de gevraagde snelheid te leveren.

Lawine-effect

Desondanks vraagt AI bovenal om bergen data, op welk opslagmedium ze ook staan. Harde schijven zijn normaliter een goedkoop alternatief voor SSD’s, bijvoorbeeld voor opslag op schaal binnen datacenters. DigiTimes meldt nu echter dat organisaties tot wel twee jaar moeten wachten om harde schijven voor datacenterlocaties te ontvangen.

Er lijkt sprake van een lawine-effect, want hyperscalers kopen ook nagenoeg alle voorraad op van QLC NAND SSD’s. DigiTimes laat weten dat de productiecapaciteit van verschillende NAND-leveranciers voor 2026 al is volgeboekt.

Merkbaar voor consumenten

Dat AI een effect heeft op de prijzen van producten voor consumenten, is vooralsnog slechts in beperkte mate waar geweest. Wie systeemgeheugen nodig had, kon al zien dat de prijzen van DDR5 RAM fors zijn gestegen. Nu zullen SSD’s vermoedelijk ook in prijs toenemen en zelfs HDD’s als deze massaal als alternatief gelden.

Voorspellingen dat de harde schijf het einde nabij is, lijken opeens een stuk discutabeler. Waarom de HDD vaarwel zeggen als er nog altijd vraag naar is? Ondanks de huidige tekorten lijkt het erop dat de HDD op den duur niet meer rendabel is.

Toch einde nabij

De technologie, ooit op de markt gekomen in IBM’s 305 RAMDAC-computer in 1956, is feitelijk complexer dan de manier waarop SSD’s werken. Ze hebben bewegende onderdelen, zijn zeer snel beschadigd en vereisen een vrij absurde precisie voor hoge capaciteiten.

Daarbovenop zijn ze enkel nog in leven omdat er te weinig goedkope SSD-capaciteit is; HDD’s hebben op geen enkel punt een voordeel. Tape-opslag, nog ouder dan hard drives, kan een hogere opslagdichtheid bereiken ondanks dat het trager is. Verder is SSD-technologie simpelweg sneller, compacter, efficiënter en op den duur goedkoper. Momenteel heeft de HDD nog een laatste opleving, de vraag is enkel hoe lang deze nog duurt. Experts blijven erbij dat we over een jaar of vijf van de harde schijf af zijn.

