De paradox van opslag: de vergeten strategische uitdaging van AI

‘Naar het oneindige en verder’: het zou zomaar van toepassing kunnen zijn op de hoeveelheid data die door Artificiële Intelligentie (AI) gegenereerd wordt. Maar het plaatst ook een bedenking bij een andere realiteit. Onze opslagcapaciteit is niet oneindig. En anticiperen hierop is voor organisaties van groot strategisch belang.

Voorbereiden op de behoeften van morgen

Tegen het einde dit jaar zal de opslagcapaciteit volgens Statista 180 zettabyte (ZB) bedragen. Die exponentiële groei – aangewakkerd door de opmars van Generatieve AI (GenAI), IoT-apparaten en de uitbreiding van de cloud – zorgt voor een fundamentele verandering in de vereisten van dataopslag.

Voorbereiden is essentieel. Het ontwikkelen van oplossingen met een hoge opslagcapaciteit vraagt om lange productietijden, soms zelfs van meer dan een jaar voor gespecialiseerde configuraties. Door de grote vraag riskeren bedrijven op technologische bottlenecks te stuiten wanneer ze hier onvoldoende rekening mee houden.

Ondertussen innoveren fabrikanten met technologieën zoals HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Dit maakt het mogelijk om de oppervlaktedichtheid van schijven uit te breiden en zo tientallen extra terabytes (TB) op een enkel apparaat op te slaan. Vandaag is al 36 TB mogelijk en op korte termijn is zelfs 50 TB haalbaar. Voor datacenters biedt dit de mogelijkheid om veel meer informatie binnen dezelfde fysieke ruimte te bewaren. Zo verbetert de rendabiliteit, de energie-efficiëntie en de duurzaamheid van zo’n datacenter.

Opslag en vertrouwen zijn verbonden

In tijden van AI is vertrouwen geen abstract concept. Het komt tot stand dankzij goed databeheer. De controlepunten, regelmatige back-ups die tijdens het trainen van modellen worden gemaakt, zijn hier een goed voorbeeld van. Ze zijn een betrouwbare weergave van een model op een gegeven moment, waardoor ontwikkelaars bias kunnen corrigeren of afwijkingen kunnen voorkomen die ze onderweg tegenkomen.

Het creëren van die back-ups vereist enorme opslagcapaciteit en een geoptimaliseerde hybride architectuur. SSD’s, die snel zijn en geschikt voor veelvuldig schrijven, ondersteunen de actieve training van de modellen. Daarnaast zorgen HDDs met hoge capaciteit voor duurzame opslag van kritieke punten. Dit voorkomt vroegtijdige slijtage van SSD’s en garandeert de continuïteit van gegevens.

Deze combinatie is meer dan een technische keuze: het is een voorwaarde voor transparante en betrouwbare AI. Zonder robuuste opslag die het geheel van gegevens dekt – van initiële bronnen tot tussentijdse versies – dreigt AI een onvoorspelbare zwarte doos te worden die onnauwkeurige resultaten oplevert.

Het is tijd dat we opslag niet meer als een technische noodzaak beschouwen, maar als een strategische troef om vol vertrouwen met AI aan de slag te gaan. Het is een van de onzichtbare factoren die essentieel zijn voor de betrouwbaarheid, transparantie en veiligheid van AI-systemen.

Kortom, het anticiperen op opslagbehoeften is geen optie, maar een absolute voorwaarde om op een verantwoorde, ethische en duurzame manier aan AI te doen. Wie vandaag niet in actie komt, bouwt z’n AI-strategie op een onstabiele basis.

