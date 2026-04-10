Lenovo rondt overname Infinidat af en stapt in high-end storage

Lenovo heeft de overname van Infinidat afgerond. Het Israëlische bedrijf, dat zich richt op high-end enterprise storage, wordt een business unit binnen de Lenovo Infrastructure Solutions Group.

Lenovo heeft de overname van Infinidat officieel afgerond, ruim een jaar nadat het bedrijf de plannen bekendmaakte. In januari 2025 werd de overname bekend, waarbij duidelijk werd dat Lenovo met deze stap het high-end segment van de enterprise storage-markt betreedt. Beide raden van bestuur keurden de deal unaniem goed en alle vereiste regelgevingsgoedkeuringen zijn inmiddels ontvangen.

Infinidat als business unit binnen de Infrastructure Solutions Group

Infinidat opereert voortaan als zelfstandige business unit binnen de Lenovo Infrastructure Solutions Group. Klanten en partners kunnen rekening houden met continuïteit van service en een uitgebreider aanbod door de gecombineerde mogelijkheden van beide bedrijven.

“Met Infinidat verbeteren we onze mogelijkheden voor enterprise storage aanzienlijk en versnellen we de levering van resilient, high-performance data-infrastructuur die AI, analyses en bedrijfskritische workloads ondersteunt”, aldus Ashley Gorakhpurwalla, President van Lenovo Infrastructure Solutions Group.

Infinidat bedient klanten in uiteenlopende sectoren, waaronder financiële dienstverlening, gezondheidszorg, telecom en de publieke sector. Die breedte sluit aan op het enterprise-aanbod dat Lenovo zijn klanten wereldwijd wil bieden.

Het productportfolio van Infinidat bestaat uit drie hoofdproducten. Het gaat om de InfiniBox G4, een hybrid enterprise storage array met ultra-lage latency en 100 procent beschikbaarheid, de InfiniBox SSA G4, een all-flash array, en de InfiniGuard G4, een backup storage-appliance met ingebouwde cyber resilience. Alle drie draaien op InfuzeOS, de software-defined storage-laag van Infinidat.