GitLab gaat meer data van klanten verzamelen

GitLab wil meer data gaan verzamelen over hoe gebruikers het platform gebruiken, om de dienst sneller te kunnen verbeteren. “GitLab heeft een hoop functies en veel gebruikers, en het is tijd dat we telemetrie gebruiken om de data te verzamelen die onze productmanagers nodig hebben om de ervaring te verbeteren”, aldus het bedrijf.

Bedrijven kunnen met zogenaamde SaaS-telemetrieproducten analytics krijgen over het gedrag van gebruikers in web-gebaseerde applicaties. Aan de hand daarvan is het mogelijk om gebruikerservaringen sneller te verbeteren, omdat precies duidelijk is wat gebruikers wel en niet doen in een app, legt Gitlab in een blogbericht uit.

Het bedrijf wil dergelijke tools nu in gaan zetten om meer data te verzamelen over het gebruik van zijn eigen platform. Dat geldt echter alleen voor het SaaS-product GitLab.com en de Self-Managed packages van het platform. GitLab Core – de gratis variant van het platform – blijft volgens het bedrijf gratis en ongewijzigd.

Dit verandert er

De andere twee producten krijgen nieuwe JavaScript snippets, vertelt GitLab in zijn blogbericht. Maar er komen dus wel veranderingen aan.

De code in die snippets wordt in de browser van de gebruiker uitgevoerd, waarna ze informatie over het gebruik van een dienst terugsturen naar de telemetriedienst. In dit geval gaat de informatie naar GitLab zelf en mogelijk ook naar Pendo, een telemetriedienst van een derde partij.

Welke informatie verzameld wordt en wat ermee gedaan wordt, gaat het platform beschrijven in zijn privacybeleid. Daarnaast moeten de standaarden voor databescherming bij de diensten van derde partijen die GitLab wil gebruiken minstens even sterk zijn als die van zichzelf.

Afmelden is mogelijk

GitLab benadrukt verder dat gebruikers die niet gevolgd willen worden, dit aan kunnen geven. In browsers zit een Do Not Track-mechanisme verwerkt, waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze niet gevolgd willen worden op het internet. Staat het mechanisme aan, dan worden de JavaScript snippets niet geladen.