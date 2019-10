GitLab voert dataverzameling toch niet in na kritiek

GitLab liet twee weken geleden weten dat het meer data gaat verzamelen over hoe klanten het platform gebruiken. Die keuze werd echter met veel kritiek ontvangen, waarop het platform nu heeft besloten de wijziging toch niet door te zetten.

Het volgen van gebruikers op het platform en de telemetrie-producten moesten alleen ingezet worden bij het SaaS-product GitLab.com en de Self-Managed packages van het platform, liet het bedrijf eerder deze maand weten.

De bedoeling was dat er JavaScript snippets werden toegevoegd aan die twee producten, die in de browser van de gebruiker worden uitgevoerd. De informatie over het gebruik van een dienst wordt vervolgens teruggestuurd naar een telemetriedienst van een derde partij en GitLab zelf.

GitLab kondigde daarnaast aan zijn privacybeleid aan te passen, om te beschrijven welke informatie er verzameld wordt en wat er met die informatie gebeurd. Daarnaast wilde GitLab afdwingen dat de telemetriediensten van derde partijen minstens even sterke standaarden voor databescherming gebruiken als het platform zelf.

Kritiek vanuit gemeenschap

De gemeenschap achter GitLab was echter niet blij met die wijzigingen. Er werd geklaagd dat het verzamelen van data automatisch aanstaat, en dus door gebruikers uitgezet moet worden, in plaats van andersom, meldt ZDNet. Volgens critici gaat dat tegen de regels van bijvoorbeeld de GDPR in.

Bovendien kregen gebruikers een e-mail waarin stond dat ze de nieuwe voorwaarden moeten accepteren. Deden ze dat niet, dan konden er verstoringen optreden in hun diensten. Dat gaat ook tegen de GDPR in, aangezien gebruikers zo geen keuze krijgen over of ze gevolgd willen worden of niet.

Daarnaast werd benadrukt dat sommige organisaties, zoals overheidsinstanties, het niet toe kunnen staan dat ze door een derde partij gevolgd worden. Daardoor worden dergelijke organisaties gedwongen om hun abonnement op te zeggen.

GitLab trekt wijzigingen terug

Nu heeft GitLab er dus voor gekozen om de wijzigingen vooralsnog toch niet door te voeren. Het bedrijf heeft laten weten alle al doorgevoerde wijzigingen in zijn algemene voorwaarden terug te trekken en zijn aanpak opnieuw te bekijken.

“We zorgen ervoor dat we onze voorgestelde veranderingen communiceren voordat er wijzigingen aan GitLab.com of Self-Managed instances worden doorgevoerd, en dat mensen genoeg tijd hebben om feedback te geven voor een nieuw voorstel”, aldus het bedrijf.