CloudBees brengt Jenkins X naar Google Cloud

Enterprise DevOps bedrijf CloudBees heeft een release preview van zijn Jenkins X CI/CD-oplossing op Google Cloud Platform aangekondigd, op de Jenkins World/DevOps World Conference in Lissabon. General availability is gepland voor de eerste helft van 2020.

Het open source Jenkins-platform van CloudBees is een populaire CI/CD-tool, die door softwareontwikkelaars wordt gebruikt om code te testen op eventuele problemen tijdens het schrijven en het uitrollen. Jenkins X is gelanceerd in 2018, en is een geavanceerdere versie van de open source-versie van Jenkins. Het biedt ondersteuning voor CI/CD in softwarecontainers-tool Kubernetes.

De samenwerking van CloudBees met Google is volgens Silicon Angle niet erg verrassend, aangezien het bedrijf al langer een goede relatie heeft met de techreus. CloudBees was bijvoorbeeld launch partner bij het serverless Cloud Run-infrastructuurplatform van Google. Dat platform werd vorige maand aangekondigd. Ook zijn er verschillende producten van CloudBees beschikbaar op de Google Cloud Marketplace.

Volledige cloud-native ervaring

De bedoeling is dat CI/CD powered by Jenkins X voor ontwikkelaars een “volledige cloud-native ervaring (…) voor de build-test-deploy lifecycle” gaat zijn. Dit betekent met andere woorden dat ontwikkelaars geen tijd meer hoeven te besteden aan het beheer van hun infrastructuur. Daarnaast is er nieuwe graphical user interface (GUI) voor Jenkins X toegevoegd. Zo kunnen ontwikkelaars kiezen tussen het gebruik van die interface of de oudere interface, die gebruikmaakt van een command line interface (CLI).

“Onze klanten zijn steeds meer op zoek naar een versnelling van de levenscyclus van hun applicatie-ontwikkeling in moderne hybride omgevingen”, zegt Pali Bhat, vice president of product and design bij Google Cloud. “CloudBees CI/CD powered by Jenkins X is gebouwd met robuuste integraties in de infrastructuur van het Google Cloud Platform. Daarom zullen klanten in staat zijn om gebruik te maken van het aanbod met native Google Cloud-servicemogelijkheden.”