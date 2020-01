Microsoft lanceert tools voor development op dual-screen devices

Microsoft is bezig met de ontiwkkeling van de Surface Duo en de Surface Neo, twee dual-screen devices. De Duo draait Android, en de Neo een speciale versie van Windows 10. Microsoft brengt nu tools uit voor ontwikkelaars om apps te ontwikkelen voor de nieuwe devices.

Een ontwikkelaarskit voor het Android-aangedreven Duo-device is al beschikbaar gesteld. Microsoft laat weten dat er later dev tools voor de Windows-aangedreven Neo beschikbaar zullen worden, namelijk in “de komende weken”. De streefdatum hiervoor is 11 februari.

Standaard zullen apps op deze dual-screen apparaten slechts één scherm gebruiken. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de app te “overspannen” om het over beide schermen uit te rekken. De app zelf kan deze uitrekking niet forceren.

Verschillende aanpakken

Het simpelweg uitrekken van een app om beide schermen te vullen is een mogelijke aanpak, maar Microsoft gaf een paar alternatieve “patroonideeën” om beter gebruik te maken van de vormfactor. Zo is er onder andere een master-detail-view, waarbij de ene pagina een overzicht geeft en de andere de details. Ook de Dual View-aanpak werd genoemd als voorbeeld, waardoor er bijvoorbeeld links tekst en rechts een grafische interface of een afbeelding weergegeven kan worden.

Ondertussen is Microsoft bezig met het uitbouwen van webstandaarden voor apparaten met twee schermen. Dit betekent bijvoorbeeld het creëren van API’s voor ontwikkelaars om eenvoudig apparaten met twee schermen te detecteren, zodat ze bijvoorbeeld hun webapps daarop kunnen aanpassen. Het bedrijf zegt dat preview builds van Microsoft Edge met dual-screen API’s “binnenkort” uitgerold moeten worden. Hoewel er voor de beide apparaten geen specifieke lanceringsdatum is gegeven, heeft Microsoft voor beide een periode aangegeven, namelijk rond de feestdagen van 2020.