Microsoft lost blue screen of death op via BIOS-update

Microsoft rolt een BIOS-update uit die blue screen-problemen oplost voor ASUS-laptops bij de installatie van Windows 11 24H2. De update is gericht op de ASUS X415KA- en X515KA-modellen die eerder werden geblokkeerd van de upgrade.

De fix komt na eerdere meldingen van problemen met de Windows 11 24H2-installatie. Microsoft heeft bevestigd dat de BIOS-update, die nu via Windows Update beschikbaar is, de problemen moet oplossen die leidden tot blue screen of death tijdens het updateproces.

De BIOS-update wordt als Critical Update (CU) aangeboden en is direct beschikbaar via Windows Update. Gebruikers met ASUS X415KA- en X515KA-laptops met een BIOS-versie lager dan 311 moeten deze update installeren om de Windows 11 24H2-upgrade te kunnen uitvoeren. Eind vorig jaar doken al problemen op rond de Windows 11 24H2-update.

“Apparaten met ASUS-modellen X415KA en X515KA met een BIOS-versie lager dan 311 moeten de nieuwste BIOS-update installeren om de beveiliging te verwijderen en door te gaan met de upgrade naar Windows 11, versie 24H2”, licht Microsoft toe.

Andere bekende problemen

Hoewel deze BIOS-update een belangrijke fix is voor gebruikers van ASUS-computers, blijven er nog andere bekende issues rond Windows 11 24H2. Zo kunnen gebruikers met bepaalde software als Asphalt 8 en Easy Anti-Cheat nog steeds tegen problemen aanlopen. Microsoft werkt aan oplossingen voor deze resterende compatibiliteitsproblemen.