Mendix breidt Kubernetes-opties uit voor verdere adoptie low-code

Mendix heeft de nieuwe oplossing Mendix for Private Cloud aangekondigd. Hiermee kunnen bedrijven low-code-applicaties bouwen en deployen op een Kubernetes-cluster, Mendix neemt vervolgens het beheer voor rekening.

De CTO van Mendix, Johan de Haan, geeft aan dat Kubernetes een populaire keuze is voor organisaties om eigen private clouds te bouwen. Bepaalde zaken rond het opzetten van Kubernetes-clusters nemen echter tijd in beslag, daar wil Mendix verandering in brengen.

Mendix for Private Cloud kan gedeployed worden in een lokaal datacenter of een public cloud. Dit om tegemoet te komen aan de specifieke behoeftes van bedrijven rond security, compliance of data-integratie. Dergelijke punten zijn vaak belangrijke facetten bij het kiezen voor een omgeving. Mendix hoopt in een later stadium vergelijkbare functionaliteit te bieden aan de edge.

Drie smaken

Volgens Mendix moeten organisaties het hele landschap deployment-opties ter beschikking hebben. “Met Mendix Public Cloud waren we de eerste met cloud-native software deployment voor low-code. Met twee nieuwe deployment-opties voor multi-cloud, Mendix for Private Cloud en Mendix Dedicated Cloud, richten we ons op het vergroten van de snelheid en het gemak van cloud enablement en ROI”, aldus De Haan.

Het bedrijf speelt dus niet alleen met Mendix for Private Cloud in op een multicloud-scenario, maar biedt hier ook twee andere opties voor. Mendix Public Cloud bestond al en moet bedrijven de snelheid en eenvoud van ‘one-click cloud deployment’ bieden. Dit geldt voor infrastructuur die Mendix beheert en host, alsmede clouds van SAP en IBM.

Daarnaast is er Mendix Dedicated Cloud. De low-code-leverancier combineert hierbij de volledige portabiliteit, migratie en deployment van alle Mendix cloud-mogelijkheden in een exclusieve omgeving. De leverancier ondersteunt tevens bij het beheer en speciale behoeften op het vlak van integratie. Volgens Mendix is deze optie met name geschikt voor organisaties met specifieke behoeften rond security en operations op grote schaal.

