GitHub sust zorgen over dataresidentie dankzij Europese servers

GitHub maakt het zijn Enterprise Cloud-klanten cloudklanten mogelijk hun gegevens voortaan binnen een EU te bewaren. Hiermee wil het platform beter voldoen aan wensen en eisen van zowel klanten als regelgevers.

Vanaf 29 oktober dit jaar wordt het mogelijk voor Enterprise Cloud-klanten van GitHub om hun al hun code in specifieke regio’s te bewaren. Hiervoor start het platform met het onderbrengen van data binnen de Europese Unie. In welke specifieke regio’s de Enterprise Cloud-klanten hun data kunnen onderbrengen, is nog niet bekend. Het ligt in de verwachting dat deze gelijk zijn aan de twaalf Azure-regio’s die GitHub-moederbedrijf Microsoft in de EU heeft.

GitHub Data Residency

Deze stap van GitHub maakt onderdeel uit van het nieuwe GitHub Data Residency. Via dit programma zijn bedrijven in staat hun GitHub-code en repository data in hun geografische regio van voorkeur op te slaan. GitHub Enterprise Cloud met dataresidentie biedt hiervoor onder meer een verbeterde gebruikerscontrole over de data en unieke namespaces op ghe.com. Deze omgevingen zijn geïsoleerd van de open-source cloudomgeving op github.com.

Onder de motorkap is het Data Residency-programma gebouwd op basis van de bestaande capaciteiten op dit gebied van Microsoft Azure. Dit stelt GitHub naar eigen zeggen in staat een betrouwbaar en veilig product met ingebouwde dataresidentie te ontwikkelen, zonder dat daarvoor nieuwe eigen datacenters moesten worden gebouwd.

Voordelen voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars gaan volgens GitHub weinig merken van het verschil tussen het oude Enterprise Cloud op het open-source GitHub.com en Enterprise Cloud met dataresidentie. De architectuur voor beide omgevingen lijkt sterk op elkaar. Dit helpt om complexiteit, risico’s en ontwikkelkosten te beperken.

Alles gebeurt vanaf GitHub Actions en veranderingen naar github.com en Enterprise Cloud met dataresidentie worden minuten van elkaar uitgerol als onderdeel van een gemeenschappelijke pipeline.

Daarnaast zouden gebruikers, doordat de data dichter bij de bedrijven wordt opgeslagen, ook moeten profiteren van lagere latency en snellere datatransfers. Hiervan zouden bijvoorbeeld AI-ontwikkeltrajecten van kunnen profiteren, wetende dat dit veelal enorme bergen data aanspreekt.

In de EU-regio zijn inmiddels al de eerste testen met Enterprise Cloud met dataresidentie uitgevoerd. Early adopters van de nieuwe mogelijkheden zijn onder meer de lenzenfabrikant Zeiss en Caraid, de softwaredivisie van autofabrikant Volkswagen.

