Red Hat brengt algemene release OpenShift Serverless dichterbij

Red Hat heeft onlangs nieuwe functionaliteit toegevoegd aan de technische review van zijn OpenShift Serverless-platform. Deze functionaliteit moet de algemene release van dit open source serverless-platform dichterbij brengen, zo bericht techwebsite SDXCentral.

Volgens de techwebsite is Red Hat flink bezig om zijn OpenShift Serverless-platform door te ontwikkelen zodat binnenkort een algemene release kan plaatsvinden. Op dit moment is de serverless-versie van zijn open source zakelijke Kubernetes applicatieplatform Red Hat OpenShift nog slechts beschikbaar als een technische preview. Deze technische preview was al in oktober van vorig jaar onderdeel van de 4.2- update van OpenShift.

Openshift Serverless en Knative

Red hat heeft zijn OpenShift-tool voor serverless gebaseerd op het Knative-project. Dit project moet Kubernetes uitbreiden naar een compleet pakket aan onderdelen voor het uitrollen, draaien en beheren van serverless applicaties. Met de tool kunnen beheerders en ontwikkelaars serverless applicaties uitrollen naar en draaien op ieder Kubernetes-platform, ongeacht de leverancier. Hierdoor kunnen bedrijven voorkomen dat zij van een enkele leverancier afhankelijk worden.

Verder maakt OpenShift Serverless het mogelijk om ‘on-the-fly’ op- of af te kunnen schalen en op die manier veel te besparen op de operationele kosten.

Huidige updates

De nu uitgebrachte update met meer functionaliteit gebruikt onder andere 0.12 iteraties voor serving, eventing en de Knative command line interface (CLI). Verder zijn er een aantal wijzigingen toegevoegd die de het gebruik en de integratie met Kubernetes-platform Red Hat Openshift moeten vereenvoudigen.

SDXCentral zegt dat de technische versie van Red Hat Openshift Serverless hierdoor slechts licht achter op de meest recente releases van Knative die in een snel tempo worden uitgebracht.

Eerste eindgebruikers

Red Hat zegt, aldus de website, dat het OpenShift Serverless-platform inmiddels al door klanten is omarmd. Het wordt vooral gebruikt door die klanten die on premise-omgevingen hebben met bare metal of een gevirtualiseerde infrastructuur. Ook zou de tool al worden toegepast in public cloudomgevingen die draaien in AWS of Microsoft Azure.