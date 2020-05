Grote update voor Microsoft Power Apps portals

Microsoft voert een reeks aanpassingen door in Power Apps portals. Met de low-code toolset kunnen websites gebouwd worden voor externe gebruikers, zodat zij bij bedrijfsdata kunnen.

Voor ontwerpers is het in Portal Design Studio voortaan mogelijk om thema’s te maken voor portals. De applicatie biedt een designfunctie voor verschillende basisthema’s, en een aantal vooraf ingestelde thema’s die gebruikt kunnen worden met de portal.

De nieuwe update maakt het ook gemakkelijker om nieuwe authenticatie-instellingen aan te maken en te beheren. Ook is het nu eenvoudiger om identity providers te configureren, zoals Azure Active Directory. Maar ook verschillende authenticatieprotocollen zoals OpenID Connect, OAuth en SAML 2.0. Belangrijke bedrijven zoals Microsoft en Google, maar ook social mediakanalen als LinkedIn, Twitter en Facebook ondersteunen de configuratie van OAuth 2.

In de huidige preview kunnen admins op Azure Active Directory B2C en OAuth 2-gebaseerde identity providers kiezen uit een lijst van verschillende aanbieders. Beheerders kunnen ook deze providers configureren met in-app richtlijnen voor gebruikers, icoontjes voor settings en ‘learn more’-links, en invoervalidatie voor veelvoorkomende data types.

Microsoft is ook bezig met het uitrollen van ondersteuning voor meer ‘entities’ in de Power Apps-zoekfunctie. De functie stelt gebruikers in staat om te zoeken naar bestanden in meerdere entities, zoals commentaar op blogberichten en forumberichten. Admins kunnen nu Portal Global Search opzetten om aangepaste entiteiten op te sporen.

Incentives template

Microsoft heeft ook een template uitgebracht voor Microsoft Teams om Incentives Power Apps te bouwen. Hiermee kunnen organisaties medewerkers oude gewoontes laten te doorbreken, en nieuwe gewoonten en skills leren over onder andere een nieuw bedrijfssysteem of -proces. Microsoft verklaart dat door middel van een spelomgeving, werknemers minder snel de neiging hebben dat deze veranderingen bij hen geforceerd wordt. Managers die de Incentives applicatie gebruiken kunnen hun eigen beloningen kiezen. Denk hierbij aan een gemeenschappelijke leaderbord, cadeaubonnen of gratis koffie.

Er is een admin-module waar admins activiteiten en beloningen kunnen aanmaken, maar ook punten kunnen verwijderen mocht een gebruiker van de app vals spelen. De Incentives-template voor Teams is open source en is beschikbaar op GitHub.