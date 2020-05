IBM helpt ontwikkelaars apps bouwen voor mensen met beperking

IBM introduceert Equal Access Toolkit en Accessibility Checker om applicaties toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. De toolkit stelt ontwikkelaars en testers in staat hun workflows aan te passen.

IBM kondigde maandag een nieuwe set open-source tools aan voor ontwikkelaars en testers. De nieuwe toolkit bevat richtlijnen voor teamleden die aan een IT-project werken. De richtlijnen moeten er voor zorgen dat de oplossing volledig toegankelijk is voor iemand met een beperking.

Naast de toolkit introduceert IBM ook de Accessibility Checker die deel uitmaakt van een suite automatiseringstools. De browserextensie analyseert de code binnen een ontwikkelingsproces en genereert een lijst problemen die moeten worden aangepakt. Ook legt de tool uit wat het probleem is en hoe het probleem moet worden opgelost.

De tools zijn gebouwd op een rules engine die up-to-date wordt gehouden om te blijven voldoen aan de nieuwste toegankelijkheidsnormen. De checker is beschikbaar via GitHub, of de Chrome- en Firefoxwinkels.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsfuncties worden steeds belangrijker, designers en ontwikkelaars moeten daar rekening mee houden. Digitale tools vormen immers een groot onderdeel van het dagelijkse leven, maar dit kan een probleem vormen voor mensen met een beperking.

Tegelijkertijd hebben de meeste websites een toegankelijkheidsprobleem. Eerder dit jaar analyseerde de non-profit organisatie WebAIM één miljoen homepages voor toegankelijkheidsproblemen en kwam erachter dat meer dan 98 procent van de pagina’s één detecteerbare toegankelijkheidsfout had.

Behalve dat de techsector steeds meer tools aanbiedt om de kwestie op te lossen, duikt digitale toegankelijkheid steeds vaker op in juridische discussies. Het Amerikaanse hooggerechtshof opende vorig jaar de deuren voor rechtszaken waarin websites en mobiele applicaties onvoldoende toegankelijkheid verzorgen voor mensen met een beperking.

