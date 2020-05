Microsoft maakt app-ontwikkeling voor Windows 10 eenvoudiger

Microsoft gaat zijn applicatie-ontwikkelingstools voor Windows 10 stroomlijnen. De bestaande ontwikkeltools Win32 en Universal Windows Platform (UWP) worden binnenkort samengevoegd onder de naam Project Reunion. Uiteindelijk moet dit universele applicaties opleveren die los van het besturingssysteem op meerdere Windows 10-devices werken.

Met het stroomlijnen van de applicatie-ontwikkeltools wil de techgigant meer orde brengen in het ontwikkelen van applicaties voor Windows 10 en een gezamenlijke manier van ontwikkelen mogelijk maken. Op dit moment is de applicatieontwikkeling rondom het besturingssysteem nog verdeeld tussen het al lang bestaande Win32 en het -sinds Windows 8 bestaande- UWP-platform.

In Project Reunion wil Microsoft de toegang tot de bestaande Win32- en UWP API’s met elkaar verenigen en het ‘afkoppelen’ van het besturingssysteem. Dit onder meer met behulp van tools als de .NET manager NuGet.

Gemeenschappelijk platform

Hierdoor ontstaat vervolgens een nieuw gemeenschappelijk platform voor het ontwikkelen van applicaties. Daarnaast kunnen op deze manier bestaande applicaties eenvoudiger van updates voor functionaliteit worden voorzien. Het maakt daarbij, volgens de techgigant, niet uit in welke code deze applicaties zijn geschreven; of dit nu C++, .NET (inclusief WPF, Windows Forms of UWP) of React Native is.

Twee componenten

Meer concreet bestaat Project Reunion uit twee componenten. Het eerste onderdeel is WinUI3 Preview 1. Dit is de laatste preview van het UI-framework voor Windows. Deze UI kan zich automatisch aanpassen aan devices en daarvoor schalen. Hierbij maakt het niet uit of een nieuwe app wordt gebouwd of dat een bestaande app volgens plan wordt gemoderniseerd.

Het tweede onderdeel van Project Reunion, is een nieuwe preview van WebView2. Met deze tool is het nu onder meer mogelijk om een Chromiun-gebaseerde WebView in Windows Forms, WPF en UWP/WinUI2-applicaties te integreren. Daarnaast is WebView2 nu losgekoppeld van het besturingssysteem en moet ‘de complete ervaring van het internet naar alle Windows-applicaties brengen.’

Het werk aan Project Reunion zal veel in het openbaar gebeuren via GitHub. Dit om meer over het project te kunnen delen en de community erbij te betrekken.

Overige Windows-aankondigingen

Naast Project Reunion heeft Microsoft nog meer ontwikkelingen rondom Windows bekend gemaakt. Windows Terminal 1.0 waarmee ontwikkelaars snel enkele executables kunnen draaien, of dit nu vanuit een Windows Subsystem for Linux (WSL) distributie of de Azure Cloud Shell, is nu ook in een enterprise-versie beschikbaar.

Het Windows Subsystem for Linux (WSL) krijgt bovendien zelf ingebouwde ondersteuning voor Linux GUI-apps. Ontwikkelaars kunnen zo een grafische interface gebruiken in plaats van een command line, aldus de techgigant.