Microsoft en VMware verbeteren VMware Workstation op Windows

VMware Workstation gaat beter samenwerken met Hyper-V. Gebruikers van het product kunnen hierdoor makkelijker de voordelen van beide virtualisatie-toepassingen gebruiken vanaf een Windows 10-machine.

Met VMware Workstation kunnen meerdere besturingssystemen als een virtual machine (vm) draaien op endpoints. Dankzij de update staat Hyper-V het toe dat VMware Workstation vm’s kan lanceren. Voorheen was dit niet mogelijk omdat twee onderdelen binnen Hyper-V, Credential Guard en Device Guard, dit voorkwamen.

Een machine die Windows met geactiveerde Hyper-V draaide, zorgde ervoor dat niet alleen het besturingssysteem als een vm werd gedraaid, maar ook alles wat op dit besturingssysteem als een vm werd gedraaid. VMware Workstation kreeg hierdoor geen directe toegang tot de CPU en kon daardoor niet de virtualisatie-extenties van de CPU gebruiken. Hierdoor kon de software geen vm’s lanceren.

Workaround

Microsoft en VMware hebben dit nu met een workaround opgelost. De oplossing gebruikt hiervoor Microsoft Hypervisor Platform API-tools die worden gebruikt om thid-party virtualisatiestacks en applicaties te maken en om partities te beheren op het hypervisor-niveau. Door deze API’s te gebruiken kan VMware Workstation weer functioneren.

Wel moet hierbij, aldus beide leveranciers, worden opgemerkt dat VMware Workstation nu op gebruikersniveau draait in plaats van de ‘privileged’ mode. Daarnaast heeft VMware ook zijn oplossing enigszins aangepast, maar de virtualisatiespecialist is blij dat Workstation nu direct toegang heeft tot de CPU van een machine.

Handig voor ontwikkelaars

Voor ontwikkelaars is de workaround handig omdat zij nu met hypervisors op verschillende manieren meerdere besturingssystemen op een enkele machine kunnen draaien of meerdere applicaties op verschillende gevirtualiseerde servers kunnen testen. Hper-V maakt dit mogelijk vanaf Windows 10-desktops, terwijl VMware Workstation-gebruikers meer geïnteresseerd zijn in de ‘Virtzilla’-eigenschappen. Nu kunnen deze laatsten dit ook zonder problemen doen vanaf Windows-machines.

De workaround is inmiddels al standaard ingebakken in versie15.5.5 van VMware Workstation Pro.