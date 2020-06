Linux-maker Torvalds voorstander van langere code-regels

De ontwikkelaar van het open-source besturingssysteem Linux, Linus Torvalds, vindt dat de standaardomvang van code-regels, nu begrensd op 80 karakters, moet worden losgelaten. Dit moet codefouten voorkomen. Ook is nu versie 5.7 van het besturingssysteem gelanceerd.

In een recente post over het opschonen van de Linux-kernel stelde de Linux-goeroe de regelstandaard van 80 karakters voor code ter discussie. Volgens hem is de standaard iets uit het verleden en verdient te worden afgeschaft. De 80 karakters-limiet is ooit ingesteld zodat grote monitoren kleinere windows tonen wanneer de kolombreedte is gelimiteerd.

Als belangrijkste reden voor afschaffing geeft Torvalds aan dat de limiet van 80 karakters ervoor zorgt dat er veel code breaks ontstaan. Dit is volgens hem zeer slecht en zorgt voor veel terugkerende problemen in de code.

Geen aandacht voor niche

Daarnaast ziet hij dat de 80 karakterlimiet alleen problemen oplost voor een beperkte groep. Hij richt zich daarbij vooral op de ontwikkelaars die met bepaalde hardware werken die het niet mogelijk maakt om meer code in de breedte van een 80×25 terminal window te zien. Dit vindt hij niet relevant.

In zijn ogen moeten ontwikkelaars met beperkte hardware het niet lastig maken voor alle anderen die wel over de juiste (hardware)bronnen beschikken. Monitors met een 80-karakterbeperking zijn volgens Torvalds niet meer van deze tijd. Ontwikkelaars met deze schermen moeten maar tevreden zijn met ‘line wrapping’.

Nieuwe 5.7-versie van Linux

De opmerkingen van Torvalds liepen ‘toevallig’ samen met de introductie van Linux versie 5.7. Nieuwe eigenschappen van het open-source OS zijn onder meer een op Samsung gebaseerde exFAT driver. Deze driver moet betere ondersteuning bieden voor SD-kaarten. Verder is een fix toegevoegd voor de vroege 2020 Intel graphics bug CVE-2019-14615 en ondersteuning voor de nieuwste Intel Tiger Lake-processoren. Ook voor Apple is er een driver voor zijn snelle laadtechnologie toegevoegd evenals Arm-devices. Verder is het OS weer eens flink opgeschoond.