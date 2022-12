Linux-chef Linus Torvalds heeft de achtste release candidate van Linux 6.1 aangekondigd.

Torvalds was in de afgelopen weken kritisch over de codebase. De situatie lijkt te stabiliseren nu de definitieve release nadert. De aankondiging van de achtste release candidate (rc) volgt na de merge van de meest recente codebase van de kernel branch (rc7), die inmiddels wordt getest.

Waarschijnlijk wordt rc8 de laatste release candidate in aanloop naar de definitieve versie van Linux 6.1. De tijdlijn van de uiteindelijke release is onbekend. Het kan nog weken duren voordat de laatste versie beschikbaar is.

Torvalds liet weten dat de release focust op bugs, beveiligingsproblemen en de betrouwbaarheid van Linux. “Het feit dat we weinig spannende nieuwe functies hebben is niet zo erg”, aldus Torvalds. “Het gaat vooral om stabiliteit, bugfixes en cleanups.”

Torvalds voegde toe dat hij “aangenaam verrast” is over de staat van de codebase. “Ik ben blij met hoe het er nu uitziet”, deelde de hoofdontwikkelaar via de Linux Kernel Mailing List (LKML). “Er zijn duidelijk nog gebieden waaraan moet worden gewerkt, maar het zijn geen showstoppers.”

De meest opvallende veranderingen in 6.1 zijn ondersteuning voor het Thunderbolt 3-protocol, verbeterde netwerk- en file system-prestaties, strakkere planning van workloads in multi-CPU systemen en een reeks beveiligingsmaatregelen.

Linux 6.1

Linux 6.1 is een long-term support (LTS) release. Dit betekent dat de versie in de eerste twee jaar na de release meer onderhoud ontvangt dan niet-LTS versies. Naar verwachting hebben de meeste gebruikers een betrouwbaardere ervaring.

De ontwikkeling van Linux 6.1 lijkt goed op weg. De release is op schema om op de korte termijn beschikbaar te worden. De nieuwste versies van Linux zijn beschikbaar op linux.org.