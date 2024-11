Nieuwe versie Linux-kernel zet gebruikers nog meer aan het roer

Linux-patriarch Linus Torvalds heeft versie 6.12 uitgebracht van de Linux-kernel. Deze komt met nieuwe mogelijkheden om processen met een hogere prioriteit voorrang te geven boven minder belangrijke processen. Ook biedt deze kernel uitgebreidere hardwarecompatibiliteit.

In deze nieuwste kernelversie is de patch PREEMPT_RT officieel toegevoegd. Dit is de sluitsteen van een reeks functies die sinds 2005 geleidelijk aan zijn toegevoegd ten behoeve van real-time computing door kernelprocessen pre-emptible te maken. Ofwel, taken die lager op de prioriteitenlijst staan, zijn ter plekke te onderbreken om ruim baan te geven aan belangrijker processen.

In deze nieuwe kernelversie is de laatste toevoeging nu gedaan, waarmee de functionaliteit in principe compleet is. Deze is beschikbaar in de 6.12-kernelversies voor Intel- en AMD-systemen (zowel 32- als 64-bit), 64-bit ARM en RISC-V-architecturen.

Nog meer mogelijkheden tot taakordening

De kernel biedt nog meer flexibiliteit qua prioritering met de planningsfunctie sched_ext. Het gebruikt BPF (Berkeley Packet Filter, een technologie die kleine programma’s direct in de kernel laat draaien) zodat gebruikers zelf kunnen aanpassen hoe het systeem taken inroostert. Een van de eerste toepassingen van deze functie optimaliseert bijvoorbeeld de prestaties van games door te zorgen voor vloeiender framerates.

Wat meer business-georiënteerde mogelijkheden zouden bijvoorbeeld het prioriteren zijn van video rendering en andere taken die baat hebben bij zo weinig mogelijk latency, security-data bij edge devices voorrang geven boven andere output of het optimaliseren van workloads in multi-tenant cloudomgevingen.

File system-verbeteringen

Er zijn ook verbeteringen aan het file system, zoals uitgebreide XFS-ondersteuning die grotere blokgroottes mogelijk maakt, updates aan het EROFS systeem voor het mounten van file system-images en ID-mapped mounts in het FUSE subsysteem. Al deze verbeteringen zorgen voor snellere en efficiëntere verwerking van grote datasets, verbeterde compatibiliteit voor gecontaineriseerde en gevirtualiseerde omgevingen én betere prestaties in toepassingen die veel geheugen vereisen.

Verder heeft Torvalds himself nog verbeteringen aangebracht aan de adresmarkering in user-space, de functionaliteit die ongeoorloofde toegang tot de kernel door applicaties verhindert. Deze tweak vermindert de prestatie-impact veroorzaakt door mitigaties van eerdere Spectre-v1 kwetsbaarheden.

Meer hardware ondersteund

Qua hardware-ondersteuning is er ook aanzienlijke voortgang. Zo is er nu mainline ondersteuning voor de Raspberry Pi 5, naast verbeterde compatibiliteit voor apparaten zoals de op ARM-gebaseerde GameForce Ace, ODROID-M Single Board Computers (SBC’s) en Wacom-tekentablets. Ook is er nieuwe of verbeterde ondersteuning voor laptops met Snapdragon-chips. Verder krijgen verschillende ThinkPad-modellen nieuwe of verbeterde ondersteuning. Dell-bezitters die graag Linux draaien, kunnen verbeterde opties voor energiebeheer tegemoet zien.

Wanneer het systeem echt crasht, komt er nu een foutmelding in beeld die een QR-code laat zien die linkt naar de ‘panic report’. Dat gebeurt omdat een lap tekst vaak uit het scherm loopt, wordt afgekapt of op zulke momenten niet te kopiëren is.

Lees ook: Kleine security-tweak van Torvalds verbetert Linux-prestaties